القصة الكاملة لمقتل مشردة الأميرية.. زميلها تخلص منها بحجر أسفل كوبري.. والمتهم: عملت كده انتقامًا لكرامتي.. والمجني عليها مدمنة مخدرات ورفضت نصيحتي وسابتني

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة مشرد بتهمة قتل فتاة مشردة وإلقاء جثتها في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية وقررت تاجيل القضية إلى جلسة 15 أبريل المقبل.

وكانت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع في المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور على جثة فتاة وبها إصابات طعنية وتهشم بالجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الجريمة وجثة المجني عليها حيث بمناظرة الجثة تبين أنها في العقد الثالث من العمر وترتدي كامل ملابسها ولا تحمل ما يثبت هويتها.

وأضافت المعاينة أنه عثر بجثة المجني عليها على إصابات عبارة عن كسر بالجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة عبارة عن حجر ودماء متناثرة في المكان.

تفاصيل مقتل فتاة الأميرية المشردة

وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة من المشردين وليس لها مأوى وتعرفت على شاب آخر له نفس ظروفها، وفي يوم الواقعة رآها تتعاطى المخدرات مع آخرين فنهرها فردت عليه وسبته وهددته بإفشاء أسرار خاصة تعرفها عنه.

وعقب تقنين الاجراءات واستصدار اذن من النيابة العامة تم القبض علي المتهم، وامام النيابة وقف مرتديا ملابس رثة وجسم نحيل يبكي مبديا ندمه علي ما اقترفته يداه بحق زميلته.

المتهم بقتل مشردة الاميرية: انا مشرد واهلي طردوني

وأضاف المتهم أنه من المشردين طرده اهل من المنزل بعد انفصال والديه فالام لا ترديه والاب لا يتحمله فلم يجد له ماوي فحمل نفسه وهام علي وجهه ينام في الشوراع واسفل الكباري بمنطقة الاميرية.

وأشار المتهم إلى أنه تعرف خلال رحلة سيره في الشوارع على فتاة مشردة أيضا ليس لها أهل نشبت بينهما علاقة صداقة فكان يلازمها ولا يفارقها ظنا منه أنه يحميها فأخذته للعمل في التسول تارة وفي جمع القمامة وعبوات المياه الغازية الفارغة تارة أخرى.

المتهم: عملنا في جمع القمامة والتسول

واوضح المتهم انهم كانوا يبعيون ما يجمعونه من قمامة وعبوات المياه الغازية وكان يشتري طعام لهما، إلا أن الفتاة تعرفت على بعض المشردين السيئين فعلموها تعاطي المواد المخدرة وعرفوها على جالبها ومصدرها وباتت تنفق كل ما تشتريه على شراء المخدرات وتغيب عن الوعي بعد تعاطيها.

وأضاف المتهم: في يوم الواقعة وبعد انتهاءه والفتاة من عملهما في جمع القمامة وبيعهما ما جمعوه أخذت حصتها في المال ثم ذهبت واشترت به مواد مخدرة دون أن يعلم.

المتهم: الفتاة تعرفت علي اصدقاء علموها تعاطي المخدرات

وأوضح المتهم أنه شاهد الفتاة تجلس مع أصدقاء السوء أسفل الكوبري في جلسة مزاج يتعاطون المواد المخدرة فذهب إليها ليعاتبها ويمنعها من تعاطيها، فنظرت إليه ووجهت كلمات قاسية إليه وعايرته بأن أهله طروده من المنزل وسبته ونعتته بألفاظ نابية فضحك الجالسون معها عليه وجعلته يجلس وحيدا باكيا.

المتهم: قتلت المجني عليها انتقاما لكرامتي

وأشار المتهم إلى أنه قرر الانتقام لكرامته التي أهانتها الفتاة وخطط لضربها وقتلها وانتظرها حتى انتهت من تعاطي المخدرات وذهبت لتنام كعادتها أسفل الكوبري ثم انتظرها حتى استغرقت في النوم وانهال عليها بحجر كبير على رأسها ضربا حتي انفجر الدم من وجهها ولم يتركها إلا جثة هامدة.

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