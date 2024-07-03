رسائل مصيلحي لوزير التموين الجديد قبل مغادرته مكتبه

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، أن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق سيكون إضافة كبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لخبرته الطويلة في العمل الخدمي والاستثماري أيضا.

وأضاف وزير التموين السابق أن الوزارة من الوزارات الخدمية الكبيرة التي تقدم خدمات لقطاع كبير من المواطنين سواء في منظومة الخبز أو منظومة السلع المدعمة على بطاقات التموين ومتابعة الأسواق.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بديوان عام الوزارة ترحيبًا به قبل مغادرة مكتبه.

تلبية احتياجات المواطنين من السلع

وأكد أن الوزارة تقوم بتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخبز المدعم وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية.

فاروق: الاهتمام بالمواطن واستقرار السلع وتحسين الخدمات أولى اهتماماتي في الوزارة

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم.

وشكر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية "مصيلحي" على استقباله له وعلى الجهود الكبيرة التي قدمها للوطن والمواطن خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية، مؤكدا أن الفترة القادمة ستسير طبقا لتوجيهات الرئيس ودولة في الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع بالإضافة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الأخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة واسواق الجملة والنصف جملة إضافة إلى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.