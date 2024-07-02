ارتفاع أسعار السلع وإدارة ملف الدعم، أزمات أطاحت بوزير التموين في التشكيل الجديد

تشكيل الحكومة الجديدة 2024 ، لم يستطع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي السابق مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار في مصر، ولم يكن بمقدوره إدارة ملف الدعم بما يلبي احتياجات أصحاب البطاقات التموينية ومحدودي الدخل، سواء بإضافة المواليد، أو ثبات أسعار السلع التموينية، فضلا عن الحذف العشوائي لبطاقات التموين، وغيرها من الأزمات التي واجهت وزير التموين، ودفعت أعضاء مجلس النواب بمطالبته بـ “الرحيل”.

ورغم تحقيق وزير التموين جزءا من خطته التي وضعها عند توليه حقيبة الوزارة تتركز على عدة محاور رئيسية أعلنها فور توليه المنصب، أبرزها :

متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة محافظات الجمهورية، وزيادة عدد السلع التموينية الي أكثر من 100 سلعة، والانتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النظم العالمية فى التخزين والتسويق وتوقعات السوق، وكذلك الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلهم الي شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلي هذا الموسم.

إلا أنه لم يوفق في السيطرة على أسعار السلع، وانفلات الأسواق بسبب غياب الرقابة، أدت إلى اختفاء بعض السلع وارتفاع أسعارها بسبب احتكار التجار لتلك السلع.

فساد داخل وزارة التموين

هذا بالإضافة إلى ما كشفته هيئة الرقابة الإدارية من شبكة فساد داخل وزارة التموين، قاموا بالحصول على مبالغ مالية من أصحاب بعض الشركات مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر تلك الشركات، قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين.

كما قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.

وهو مادفع أحمد دراج، عضو مجلس النواب، إلى مطالبة الوزير بتقديم استقالته بعد حالات الفساد التى ظهرت داخل الوزارة وآخرها مستشار الوزير، والذي تسبب - على حد قوله - إلى الخلل الذى يحدث داخل السوق.

تشكيل حكومة جديدة برئاسة “ مدبولي”

ويأتي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، لتطيح ببعض الوزراء الحاليين، وتوقعات برحيل “مصيلحي" وغيابه عن الحكومة الجديدة.

"فيتو" توضح في هذا التقرير أبرز إخفاقات وزير التموين في إدارة ملف الدعم والأسعار، والتي قد تؤدي إلى رحيله من الحكومة الجديدة.

ثورة عارمة من “ النواب ” على وزير التموين

وشن أعضاء مجلس النواب وكذلك السياسيين والمواطنين هجوما حادا على وزير التموين الفترة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار سلعة السكر واختفائها، وقبلها سلعة الأرز والزيت، فضلا عما استعرضه أعضاء المجلس من وجود أزمة في توافر أنابيب البوتاجاز والتلاعب في المستودعات، وغياب الرقابة على الأسواق، وارتفاع الأسعار التي خرجت عن السيطرة وأصبح ليس لها "ضابط ولا رابط في السوق"، فضلا عن أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين.

رحيل وزير التموين

أصبح "رحيل وزير التموين" مطلبا برلمانيا وشعبيا، بسبب أزمة ارتفاع أسعار السلع وعدم القدرة على السيطرة على الأسواق مع غياب الرقابة.

وتعرض وزير التموين لانتقادات لاذعة وهجوما عنيفا في مجلس النواب يناير الماضي، بعد أزمة نقص السكر أدت إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق، وبخلاف السكر ارتفعت أسعار الزيوت بشكل كبير إلى جانب أزمة الدواجن وشح الأعلاف في الأسواق.

وكانت أبرز انتقادات أعضاء مجلس النواب:

ارتفاع سعر كيلو السكر ليصل إلى 60 جنيها

وجود أزمة غاز وتلاعب فى المستودعات مطالبين بتشديد الرقابة على أنابيب البوتاجاز وترخيص المخابز بالمحافظات.

وزارة التموين بدون أدوات وهناك غياب تام لمفتش التموين فى الشارع.

ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق المصري، وتحكم فيها بعض تجار السوق السوداء. .

إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لعدد كبير من المخابز التي لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي لحاجة المواطنين.

وتساءل بعض النواب عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، مؤكدين أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها.

وطالب أعضاء مجلس النواب، بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين،مطالبين إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيا.

واتهم النواب الوزير بالفشل، مؤكدين أن الموظفين في وزارة التموين تحولوا لتجار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التموين أصبحت وزارة المعاشات باقتدار بسبب المد لأصحاب المعاشات، مع عدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة.

أزمة نقص سلعة السكر

تفاقمت الأيام الماضية أزمة نقص السكر بالأسواق وارتفاع سعره ليصل في بعض المناطق إلى 80 جنيه للكيلو، رغم بدء موسم قصب السكر وبنجر السكر.

وأكد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أن مشكلة التوزيع تأتي نتيجة وجود تجار كانوا يتاجرون في السكر، قاموا بالعزوف عن التعامل مع ارتفاع أسعاره عالميا، وفي القريب العاجل سيتم حل تلك الأزمة، مع وعود بإنهاء الأزمة نهائيا.

وفي محاولة لاحتواء أزمة نقص السكر، تعاقدت الوزارة في الفترة الماضية على استيراد 537 ألف طن سكر خام لتكريرها بالمصانع المصرية، وتم ضخ الكميات التي تم تكريرها وجاري تكرير باقي الكمية لضخها بالأسواق.

كما تم استيراد 138 ألف طن سكر أبيض تم ضخها بالأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو أيضًا".

أزمة إضافة المواليد

إضافة المواليد، خبر ينتظره الملايين من المواطنين قاموا بتسجيل أبنائهم من مواليد 2005 حتى مواليد 2016 منذ عام 2018 عبر الموقع الإلكتروني "دعم مصر، وحتى الآن لم يتم إضافتهم، بزعم عدم توافر موارد مالية لذلك.

وكان وزير التموين قد أعلن إضافة أكثر من 6 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية، على أن يتم تنفيذ وتفعيل القرار بداية عام 2019، إلا أنه تراجع عن القرار بزعم استكمال عملية تحديث البيانات، وكذلك تطبيق معايير العدالة الاجتماعية لاستبعاد غير المستحقين للدعم من المنظومة التموينية، غير أنه عاد مجددا للإعلان عن إضافة المواليد بعد استبعاد غير المستحقين للدعم، لتتمكن الوزارة من إضافة المواليد الجدد بعد حذف الفئات غير المستحقة وفقًا لمحددات الاستبعاد، إلا أنها لم تنفذ، مؤكدا عدم توافر الموارد المالية لإضافة المواليد. .

كما كشف وزير التموين عن عدم إمكانية إصدار بطاقات تموينية جديدة للمواطنين إلا لفئات محددة فقط، وهي: أسر الضمان الاجتماعى، وأسر تكافل وكرامة، وأبناء الشهداء، وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

أزمة الحذف العشوائي لبطاقات التموين

ومن بين الأزمات التي واجهت وزير التموين، الحذف العشوائي لبطاقات التموين، مما تضرر منه العديد من الأسر المستحقة للدعم، إلا أن وزير التموين رد على تلك الأزمة، بأن الحذف من البطاقات التموينية، تم بقرار من مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى، وليس مسئولية الوزارة.

وتقدم الآلاف من المواطنين بتظلمات عبر موقع دعم مصر، والمكاتب التموينية، للتظلم من قرار الحذف العشوائى، وفسر عدد من خبراء التموين ارتفاع معدلات الحذف العشوائى للمواطنين عن طريق الخطأ من المنظومة التموينية، بسبب عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، تمكن وزارة التموين من حذف غير المستحقين فعليا للدعم.

وبعد تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة والذي قال فيها "فى إطار متابعتى لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها، وأقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة " » ……حاول وزير التموين تدارك الأخطاء، بإصدار عدد من القرارات، أهمها إعادة 1.8 مليون مواطن على بطاقات التموين لصرف السلع المدعمة، إلى جانب فتح باب التظلمات للمواطنين بمكاتب التموين على محددات الاستبعاد بمراحلها الأربع، وإجراءات فورية لعودة المستحقين لصرف السلع التموينية.

ارتفاع أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين

ولم تسلم بطاقات التموين المخصصة لمحدودي الدخل من شبح ارتفاع أسعار السلع التي تصرف من خلالها، ورغم ثبات قيمة الدعم للفرد على بطاقة التموين وهي 50 جنيه فقط ولم تتغير، إلا أن العام الماضي شهد تحريك أسعار السلع الأساسية على البطاقة التموينية مثل الزيت، السكر، الأرز والجبن المكرونة والجبن والفول، مع اختفاء سلعة الأرز والدقيق من قائمة السلع التموينية.

وكشف وزير التموين أن الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم المرتفعة تدفع الوزارة إلى تحريك أسعار السلع التموينية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أسعار السلع لم يتم تحريكها منذ ديسمبر الماضي، من أجل استمرار توفير السلع، منوها إلى أن هذه السلع التى تم رفع سعرها تتضمن السكر والزيت والأرز والجبن، مؤكدا أن تحريك أسعار سلع البطاقات التموينية تهدف إلى توافر السلع وإتاحتها في السوق والقضاء على الخلل السعرى، مشيرا إلى أن وجود فروق سعرية بين سلع بطاقة التموين المدعمة والحرة بالمنافذ يخلق مشاكل في توفير السلع،

وقد تم رفع سعر الزيت التمويني من 25 إلى 30 جنيه زنة 800 مللي، والسكر من 10.5 إلى 12.6 جنيه للكيلو، والأرز من 10.5 إلى 12.6 جنيه للكيلو.

وأصبح نصيب الفرد بعد ارتفاع أسعار السلع التموينية على البطاقات، كالآتي:

كيس سكر واحد بسعر 12.60 جنيه، زجاجة زيت 0.8 لتر بسعر 30 جنيها، كيس مكرونة 400 جرام بسعر 6.5 جنيه

بينما كان يبلغ نصيب الفرد من السلع التموينية قبل ارتفاع الأسعار، الآتي:

2 كيلو سكر للفرد في البطاقات بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة، زجاجة زيت بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقات، صرف كيلو واحد أرز للفرد حتى 3 أفراد وما يزيد على ذلك يحصل 2 كيلو إضافي.

هذا بجانب وقف صرف الأرز والدقيق ضمن المقررات التموينية لأصحاب البطاقات.

أزمة ارتفاع أسعار السكر على بطاقات التموين للمرة الثانية

وكان وزير التموين قد صرح مؤخرا في آخر لقاءاته التليفزيونية إنه طلب زيادة سعر كيلو السكر في بطاقة التموين ليصبح 18 جنيها بدلا من 12.60، حيث إن السكر الحر يباع بـ36 جنيها، وهي الأزمة المرتقبة التي تشهدها الوزارة الفترة المقبلة في حالة ارتفاع أسعار السكر على بطاقات التموين، مع ثبات قيمة الدعم للفرد على بطاقة التموين وهي 50 جنيها فقط، وهو ما يعني حصول الفرد على زجاجة زيت وكيس سكر فقط.

تحريك سعر الخبز يغضب المصريين

هذا بجانب ما شهدته الأيام الماضية من قرارات هامة تتعلق برغيف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو بدلا من 5 قروش، وهو القرار الذي دافع عنه وزير التموين، مؤكدا أن القرار في صالح المواطن يهدف إلى الحفاظ على استمرارية الدعم المقدم له.

نصيب الفرد من الخبز المدعم بعد ارتفاع أسعاره

ويحصل الفرد على حصته من الخبز كل 3 أيام، أي أن كل فرد يصرف نحو 15 رغيفًا كل 3 أيام ليدفع 3 جنيه بدلا من 75 قرش عندما كان الرغيف بـ 5 قروش .