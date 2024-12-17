الرعاية الصحية: أكثر من 7 ملايين جنيه فاتورة تكلفة وحدة علاج الأورام بمجمع السويس الطبي

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن افتتاح قسم العلاج الكيماوي للأورام بمجمع السويس الطبي، التابع للهيئة بمحافظة السويس، إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

افتتاح قسم العلاج الكيماوي للأورام بمجمع السويس الطبي

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن تكلفة إنشاء وتجهيز وحدة علاج الأورام بمجمع السويس الطبي تجاوزت 7 ملايين جنيه.

وأوضح أن الوحدة تقدم أربع خدمات رئيسية تشمل: "العلاج الكيماوي" و"العلاج البيولوجي" و"علاج حالات التصلب المتعدد" و"العيادات الخارجية"، بما يضمن تغطية احتياجات المرضى بأعلى مستويات الجودة.

وأضاف، أن الوحدة تخدم أكثر من 400 مريض حاليًا، حيث يبلغ متوسط التردد اليومي على عيادة الأورام 45 حالة، فيما بلغ إجمالي الخدمات المقدمة بالوحدة حتى الآن أكثر من 250 خدمة، تضمنت الكشف الطبي بالعيادات الخارجية وجلسات العلاج الكيماوي.

وأكد، أن الوحدة تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية وتضم نخبة من الكوادر الطبية والإدارية والفنية، حيث تشمل 17 فردًا من العاملين، من بينهم رئيس القسم وأطباء استشاريون متخصصون في علاج الأورام، بالإضافة إلى صيادلة، ومشرفي تمريض، وفريق تمريضي متكامل، فضلًا عن مسؤولي التحول الرقمي وإدارة المرضى ومهندس أجهزة طبية.

تجهيزات الوحدة تضم 12 سريرًا مجهزة بـ 12 جهاز "مونيتور"، و14 مضخة محاليل

وأضاف السبكي، أن تجهيزات الوحدة تضم 12 سريرًا مجهزة بـ 12 جهاز "مونيتور"، و14 مضخة محاليل، بالإضافة إلى جهاز لتحضير العلاج الكيماوي، وجهاز لخلط المحاليل قبل إعطاء العلاج الكيماوي، إلى جانب صيدلية وغرفة سجلات طبية متطورة. وأوضح أن الوحدة تعمل خمسة أيام أسبوعيًا، من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بإقليم القناة يعكس التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتطوير منظومة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن تحقيق أعلى معايير الجودة ورضا المنتفعين يمثل الهدف الأسمى للهيئة، والذي تعمل على تحقيقه من خلال التوسع المستمر في الخدمات الصحية وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية.

وتابع: أن افتتاح وحدة علاج الأورام بمجمع السويس الطبي يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوفير خدمات طبية متكاملة وشاملة في جميع محافظات التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وتخفيف معاناة المرضى، وتعزيز تحقيق التنمية الصحية المستدامة في مصر.

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