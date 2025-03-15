القصة الكاملة لأزمة أحمد أبوزيد.. قناته تضم 8 ملايين متابع.. حكاية حيازته 163 ألف دولار واستبعاده من جائزة عالمية بمليون دولار.. واليوتيوبر: شقى عمري ضاع

اليوتيوبر أحمد أبو زيد، بعد 3 أشهر طويلة من الانتظار، قالت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية كلمتها، حيث قضت ببراءة أشهر صانع محتوي تعليمي "اليوتيوبر" أحمد أبو زيد، الذى أتهم بالإتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.

بداية أزمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد

بداية أزمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد كانت في بداية يناير 2025، عندما تم القبض على صانع المحتوى التعليمي المشهور، وبحوزته مبلغ مالي يبلغ نحو 163 ألف دولار، وتم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، ووجهت له تهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوى تعليمي، فيتو

شغلت قضية اليوتيوبر أحمد أبو زيد الرأي العام المصري، وخاصة بعد أن قام العديد من أصدقاءه ومتابعيه في سرد حكايته، فصانع المحتوي أحمد أبو زيد هو مهندس مدني، وُلد في سبتمبر 1992.، وبدأ رحلته على منصة يوتيوب عام 2012، حيث أنشأ قناة بعنوان "دروس أونلاين"، تقدم محتوى تعليمي متنوع يشمل مجالات مثل تعلم اللغة الإنجليزية، التصميم، والمونتاج.

ترشيح أحمد أبو زيد لجائزة عالمية قدرها مليون دولار

ومع مرور الوقت، توسعت قناة أحمد أبو زيد، لتشمل موضوعات حول الإنتاجية، إدارة المهام، وتنظيم الوقت، مما ساهم في زيادة شعبيتها ووصول عدد المشتركين فيها إلى نحو 8 ملايين مشترك، تميز أسلوبه بالبساطة والوضوح، مما جعله قريبًا من قلوب المتابعين. هذا التنوع في المحتوى ساهم في زيادة شعبية القناة.

القبض على أحمد أبو زيد بتهمة حيازة عملة أجنبية، فيتو



في بداية يناير 2025، تم ترشيح أحمد أبو زيد لجائزة من اليوتيوب قدرها مليون دولارًا، مقدمة من دولة الإمارات، كأفضل صانع محتوي عربي، من خلال قناته "دروس أونلاين"، التي تعمل على تطوير المهارات الشخصية والمهنية للشباب العربي.

وكانت جائزة "قمة المليار متابع" من الجوائز العالمية التي تم ترشيح أحمد أبو زيد لها، وذلك إعترافًا بالإنجازات التي قدمها عبر قناته على اليوتيوب، وتم ترشيح أحمد ضمن أفضل 10 صناع محتوى في العالم للفوز بجائزة مليون دولار، بعد منافسة قوية مع آلاف المبدعين، هذا الترشيح جاء تقديرًا لجهوده في تقديم محتوى تعليمي هادف ومؤثر.

اليوتيوبر أحمد أبو زيد، فيتو



ونجح أحمد أبو زيد في إلهام وتحفيز ملايين الشباب العربي على تطوير مهاراتهم والسعي لتحقيق أهدافهم، وكانت قصته مثالًا حيًا على كيفية تحويل الشغف إلى مهنة ناجحة، وكيف يمكن للتعليم الرقمي أن يُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس، لم يكن أحمد أبو زيد مجرد صانع محتوى، لكن متابعيه أعتبروه مربي أجيال.

استبعاد أحمد أبو زيد من الجائزة العالمية

في بداية يناير أيضًا، وتحديدًا في 8 يناير 2025، وبعد أيام فقط من إعلان ترشح أحمد أبو زيد لجائزة "قمة المليار متابع"، الجائزة العالمية التي تُنظم في الإمارات وتُكرم صناع المحتوى الهادف، تم إلقاء القبض على أحمد أبو زيد بحوزته 163 ألف دولارًا أمريكيًا.

المهندس أحمد أبو زيد في إحدى حلقاته على اليوتيوب، فيتو

‏حاول منظمى الجائزة التواصل مع أحمد أبو زيد، لكن في 12 يناير 2025، تم استبعاد صانع المحتوى المصري أحمد أبو زيد من جائزة المليون دولار كأفضل صانع محتوى عربي، وإعلان قائمة الصاعدين بدون أحمد، والسبب فقدان منظمين الجائزة للتواصل معه.

شقى عمري ضاع.. أول ظهور لأحمد أبو زيد

تم إحالة قضية أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية في طنطا، التي قضت بإخلاء سبيل أحمد أبو زيد على ذمة قضية "النقد الأجنبي"، وبعد ذلك ظهر صانع المحتوي أحمد أبو زيد في مقطع فيديو، كأول ظهور له بعد إخلاء سبيله في 21 فبراير 2025.

تحدث أحمد أبو زيد بمرارة عن قضيته فقال: ""شقى عمري، شغل 10 سنوات بحوشه، المبلغ مش قليل، دا تعب 10 سنوات، تخيل أنك مسافر دولة بالخارج، وعملت 10 سنوات وهذه هي الأموال التي قمت بتحويشها لتصنع بها شيء، كنت ناوي أبني بيت حلمي إقامة منزل، ووالدي ووالدتي كانوا مسافرين للحج هذا العام، وكان فيه أرض كنا ناويين نشتريها، كانت بالنسبة ليّ 2025 كانت سنة النمو، لكن قد الله وما شاء فعل، الابتلاء صعب، لكن ربنا يعينا على تخطيه وإن شاء الله سنخرج أقوى، لكن هو قدري وكان لازم أشوفه، لدي ثقه في العدالة، وبإذن الله آخذ البراءة يوم 15 مارس".



واليوم قضت المحكمة الاقتصادية في طنطا ببراءة أحمد أبو زيد، بعد تقديم كافة المستندات التي تثبت شرعية حيازته للمبلغ الذي كان معه ممن العملات الأجنبية.

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