الإثنين 24 مارس 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يمثل أمام المحكمة اليوم في قضايا فساد

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمثل اليوم أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها.

محاكمة نتنياهو بسبب تهم فساد

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المحكمة وافقت على طلب نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته الأربعاء وعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على طلب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن تأجيل محاكمته على خلفية استئناف الحرب في غزة.

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ويمثل نتنياهو للمحاكمة في إسرائيل لاتهامه بالتزوير وانتهاك الثقة وقبول رشاوى في 3 قضايا منفصلة.

ودائما ما ينكر نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، مصرا على أن القضية ما هي إلا "مطاردة سياسية"، إلا أن النيابة الإسرائيلية ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.

 

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محاكمة نتنياهو نتنياهو غزة

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