مسئول إسرائيلي: انتهى وقف إطلاق النار في غزة

قال مسئول إسرائيلي للقناة 13: إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة انتهى، جاء ذلك فيما قال جيش الاحتلال إن قواته متأهبة بجميع الساحات.

وأعلنت حكومة الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش بالتحرك بقوة ضد حماس في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في قطاع غزة»، زاعما أن هذا يأتي «بعد أن رفضت حماس مرارا وتكرارا إطلاق سراح المحتجزين، ورفضت كل العروض التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف ومن الوسطاء».

وأضاف البيان الإسرائيلي أن «الجيش يقوم حاليا بمهاجمة أهداف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف تحقيق أهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء والأموات».

وتابع بيان حكومة الاحتلال: «من الآن فصاعدا، ستتحرك إسرائيل ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة»، مؤكدا أن «الجيش عرض الخطة العملياتية في نهاية الأسبوع الماضي، ووافق عليها المستوى السياسي».

من ناحية أخرى، أصدر جيش الاحتلال والشاباك بيانا، أكدا فيه أنه «بإيعاز من المستوى السياسي، أطلق الجيش والشاباك هجوما واسعا على أهداف تابعة لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة».

232 شهيدا في عدوان إسرائيلي على غزة

وشن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات والضربات العنيفة، استهدفت منازل المدنيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر طبية أن عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية بلغ نحو 232 شهيدا حتى الآن.

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