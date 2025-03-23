بسبب تحقيقات تحويل قطر أموالا لمكتب نتنياهو، مشاجرة بين رئيس الشاباك وبن غفير

قضية الأموال القطرية، شهدت جلسة مصغرة فى الاحتلال الإسرائيلي، اشتباكات بين وزير الأمن القومى (المتطرف) إيتمار بن غفير، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار.

بن غفير يهاجم رئيس الشاباك فى جلسة مصغرة

ووفق القناة 12 العبرية، هاجم بن غفير، رئيس الشاباك رونين بار ووصفه بالعميل الكاذب، بعد الكشف عن تحقيق سري للجهاز والحراس يحولون بينهما.

وأصدر مكتب بن غفير، بيانا قال فيه، إن الشاباك يقوض الحكومة ويهدف لتنفيذ انقلاب، أصبح من المفهوم لماذا لا يجوز إبقاء رونين بار على رأس جهاز الشاباك حتى ولو لدقيقة واحدة.

وتابع، رئيس منظمة سرية تبادر بالتحقيقات وتجمع المواد ضد المسؤولين المنتخبين.

بن غفير، فيتو

وأردف، الشاباك حدد مسبقا هدف "جمع الأدلة والشهادات حول تورط المستوى السياسي"، معتبرا أن التحقيقات تشكل خطرا على الديمقراطية.

واستطرد، من غير المعقول أن تقوم منظمة أمنية بتقويض الحكومة وإجراء تحقيق سياسي بهدف تنفيذ انقلاب سياسي ضد إرادة الشعب.

الشاباك يحقق فى قضية تحويل أموال قطرية

وكانت القناة الـ12 العبرية، إفادت أن الشاباك يستعد لاستدعاء شهود ومشتبه فيهم إضافيين في قضية الأموال القطرية

واضح جهاز الشاباك، أنه لا مفر من طلب إفادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كشاهد وربما أيضا كمشتبه فيه.

وتابعت القناة، المحققون يسعون لمعرفة مدى اطلاع نتنياهو على علاقات مستشاريه مع جهات قطرية، ومدى علم رئيس الوزراء بمدفوعات حولها القطريون في ذروة الحرب.

مكتب نتنياهو ينفى تلفى أموال من قطر

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤخرا، أن الأنباء التي تتحدث عن تحويل أموال من قطر عارية من الصحة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن قسم التحقيقات بالشرطة أوضح للمستشارة القانونية أنه لا يفهم المخالفة التي يحقق فيها بشأن قطر.

وأضاف، أن الخبر الذي وصفه بـ "الكاذب" الجديد محاولة بائسة لاختراع تبرير لا أساس له لمخالفة غير موجودة.

وأكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه لم يرتب دفعات لأي شخص، وأن كل دفعة في مكتب حكومي تتم وفقا للقانون.

من جهتها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر أن مشتبها بهما أوقفا للتحقيق معهما في تطور لافت بهذه القضية.

فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تغريدة على منصة "إكس" إن أنصار نتنياهو يعترفون بالفعل بأن قطر دفعت أموالا لأشخاص بمكتب رئيس الوزراء.

وأضاف لبيد أن كل ما تبقى الآن هو التحقق مما يعرفه نتنياهو.

وتأتي اتهامات المعارضة لنتنياهو في وقت يخضع فيه لمحاكمة بتهم فساد، كما تأتي في ظل تفاقم الصراع بين الطرفين إثر قرار رئيس الوزراء إقالة رئيس جهاز الشاباك واستئناف الهجمات على غزة.

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