الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

تعرف على حالات سقوط جريمة التزوير وكيفية تحرير محضر بها

حالات إسقاط جريمة
حالات إسقاط جريمة التزوير وتحرير محضر بها، فيتو

ترصد فيتو لقرائها، حالات سقوط جريمة التزوير عن المتهم بها وفقا لقانون الإجراءات القانونية وكيفية تحرير محضر رسمي لقضية تزوير بقسم الشرطة، وكيفية إثبات الجريمة، في التقرير التالي:

عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة.

3- تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.

4- عدم تحريك الدعوى الجنائية بشكل مباشر.

.5- حالة تقديم الدعوي في ورقة عادية وليس محرر رسمي.

6- تنازل المدعي عن المحرر أثناء سير الدعوى.

7- التقادم.

كيفية تحرير محضر رسمي لقضية تزوير بقسم الشرطة:

- الذهاب إلى قسم الشرطة وطلب تحرير محضر تزوير.

  - سيقوم أمين الشرطة بسماع الاقوال في الواقعة، وكتابة ما تمليه عليه ومن حقك كتابة أى شىء فى المحضر وليس له الاعتراض.
 - تقوم بالتوقيع على أقوالك وإذا كنت ستقدم صور مستندات سيقوم بإرفاق الصورة بالمحضر بعد الاطلاع على الأصل، ويقوم بكتابة نظر وإرفاق على الأصل، بالإضافة إلى إرفاق صور التوكيلات إن كنت تحرر المحضر بصفتك محامى (وكيل).

- أخذ رقم المحضر والتأكد من الرقم منه.

-الركن المادي والمعنوي دلائل وقوع جريمة التزوير: 

- أن يقع تغيير الحقيقة في محرر.

- أن يقع التغيير على بيان جوهري.

- أن يقع التغيير بإحدى الطرق المنصوص عليها نظامًا.

- أن يكون من شأن تغيير الحقيقة إحداث ضرر بالغير.

- القصد الجنائي العام (العلم والإرادة).

- القصد الجنائي الخاص (نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله) أي كان الغرض منه فهو جريمة.

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فيتو بقسم الشرطة التزوير عن المتهم بها وفقا لقانون الإجراءات القانونية

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