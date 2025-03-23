إحالة المتهم بالتسبب بمصرع سائق في حادث تصادم للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة المتهم بالتسبب في مصرع سائق في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية موتوسيكل بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، للمحاكمة الجنائية.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما تحفظت على السيارة والدراجة النارية لكشف كواليس الحادث وصرحت بدفن جثمان المتوفى، كما أمرت بحجز السائق ٢٤ ساعة على ذمة التحقيقات.

تصادم سائق سيارة ودراجة نارية

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي ودراجة نارية موتوسيكل مما تسبب في وفاة سائق، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت الشرطة على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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