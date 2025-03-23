حبس المتهمين بالسطو المسلح على فرع فوري بأبو النمرس

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بالسطو المسلح لسرقة ملايين الجنيهات من فرع فوري بمنطقة أبو النمرس، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على المتهمين بالسطو المسلح يتزعمهم موظف لسرقة ملايين الجنيهات من فرع فوري بمنطقة أبو النمرس.



حاميها حراميها..القبض على المتهمين بالسطو المسلح يتزعمهم موظف لسرقة ملايين الجنيهات من فرع فورى

سطو مسلح لسرقة ملايين الجنيهات من فرع فورى بأبو النمرس

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن سرقة مبالغ مالية بالإكراه من فرع إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية بالجيزة.

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الموظفين بذات الفرع بقيام عدد من الأشخاص يستقلون مركبة "تروسيكل" وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بالاستيلاء على مبالغ مالية من الخزينة الخاصة بالفرع.

وتمكن رجال المباحث من ضبط أحدهم فى حينه أثناء استقلاله مركبة "التروسيكل" حال محاولته الهرب عقب ارتكاب الواقعة من قِبل القول الأمنى المعين للمرور بذات المنطقة وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه – سلاح أبيض.



وبمناقشته تمكن رجال الشرطة من ضبط باقى المتهمين أحدهم موظف سابق بذات الفرع وآخران، وبحوزتهم طبنجة صوت "المستخدمة في ارتكاب الواقعة")، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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