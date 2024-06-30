تحويلات مرورية بالطريق الإقليمي بسبب انقلاب ميكروباص

يواصل رجال قطاع مرور القاهرة جهودهم لرفع حطام حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي لمدينة بنها، الذي تسبب في إصابة 6 أشخاص مما ترتب عليه تكدس مروري بالطريق.

وأجرت قوات المرور تحويلات مرورية وتواصل رفع آثار الحادث لتسيير مرور المركبات على الطريق.

جاء ذلك بمجرد تلقي قوات المرور البلاغ أعلى الطريق الإقليمي، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، بصحبتها ونش مروري؛ ونقلوا المصابين للمستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.