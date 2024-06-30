تحويلات مرورية بالطريق الإقليمي بسبب انقلاب ميكروباص
يواصل رجال قطاع مرور القاهرة جهودهم لرفع حطام حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي لمدينة بنها، الذي تسبب في إصابة 6 أشخاص مما ترتب عليه تكدس مروري بالطريق.
وأجرت قوات المرور تحويلات مرورية وتواصل رفع آثار الحادث لتسيير مرور المركبات على الطريق.
جاء ذلك بمجرد تلقي قوات المرور البلاغ أعلى الطريق الإقليمي، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، بصحبتها ونش مروري؛ ونقلوا المصابين للمستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.