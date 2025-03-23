تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش قبل صدام الغد بكأس عاصمة مصر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق طلائع الجيش، غدا الإثنين، فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش قبل المباراة المقرر أن تجمع الفريقين غدا الاثنين.

تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش

ووفقا لـ ترانسفير ماركت، التقى الأهلي مع طلائع الجيش في 38 مباراة في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث فاز الأحمر في 30 مباراة، وحقق طلائع الجيش فوزا وحيدا، وتعادلا في 7 مباريات.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1ـ إنبي: 3 نقاط

2ـ طلائع الجيش: نقطة

3ـ فاركو: نقطة

4ـ الأهلي: بدون نقاط

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، غدا الاثنين في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، في استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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