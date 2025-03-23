الأحد 23 مارس 2025
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محافظات

محافظة الإسماعيلية تبحث مع مسئولي الأحياء خطط العمل خلال عيد الفطر

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًّا برؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة ونوابهم؛ لبحث خطط العمل في القطاعات الخدمية خلال الفترة القادمة وأهمها النظافة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.  

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تشديدات على تكثيف أعمال النظافة 

وشدد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية على ضرورة العمل على فترتين وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، والعمل على إلغاء البؤر والتراكمات العشوائية؛ حرصًا على المظهر الحضاري للمحافظة ومنعًا لانتشار الأمراض والحشرات خاصة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية 

مؤكدًا على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بإطلاق مبادرة "الإسماعيلية بتعيِّد" لرفع مستوى النظافة بكافة المراكز ودعوة المواطنين والجهات المختلفة للمشاركة يدًا بيد مع المراكز والأحياء لتحسين قطاعات النظافة بالمحافظة.
 

وكانت قد بدأت محافظة الإسماعيلية استعدادها المبكر لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال عدة إجراءات ومبادرات؛ بهدف توفير كل ما تحتاجه الأسرة للعيد من مستلزمات، كذلك  تجهيز المساجد والساحات المخصصة لإقامة صلاة العيد بكافة مراكز المحافظة. 

 

بالإضافة إلى مبادرة لعودة الوجه الحضاري للمحافظة ورفع مستوى النظافة بها، من خلال مبادرة "الإسماعيلية بتعيِّد" والتي تطلقها محافظة الإسماعيلية وتدعو من خلالها جميع المواطنين والجهات بالمحافظة للمشاركة يدًا بيد مع الأحياء والمراكز والمدن لنظافة شوارع المحافظة والحفاظ عليه.  

 

تحسين جودة حياة المواطنين 

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل جاهدًا على تحسين جودة الحياة للمواطن الإسماعيلي ودائمًا ما تنتج لقاءات العمل المستمرة العديد من المبادرات والأفكار والتي تهدف جميعها إلى صالح المواطن وتقديم خدمات متميزة له، من خلال المعارض والأسواق التي يتم تنظيمها بشكل مستمر طبقًا لاحتياجات المواطنين والتي نتج عنها تخفيضات في الأسواق الموازية وهو ما نهدف إليه. 

 

مبادرات وزارة التموين  

 

مشيرًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية تنهي حاليًا استعداداتها  لإطلاق مبادرة "عيدك عيدنا"، والتي تنطلق غدًا؛ لتوفير مستلزمات العيد للأسر الإسماعلاوية من كحك وحلوى وملابس بتخفيضات مميزة. 
 

مضيفًا، وجهت بإطلاق مبادرة أخرى لرفع مستوى النظافة بالمحافظة، والتي تعدُّ استكمالًا لمبادرة" الإسماعيلية تستاهل" والتي أطلقت في شهر أغسطس الماضي وشارك بها جميع الجهات وتعاونت مع المراكز والمدن والأحياء وكان لها أثرها الجيد والفعال. 

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