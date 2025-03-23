الأحد 23 مارس 2025
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محافظات

صحة الإسماعيلية تختتم دورات مكافحة الفيروسات الكبدية للأطقم الطبية (صور)

جانب من فعاليات التدريب،
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

اختَتمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، سلسلة دورات تدريبية عن "أعمال مكافحة الفيروسات الكبدية" والتى نظمتها إدارة الطب الوقائى تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة وإشراف الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي. 

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المستهدف من الدورة 

واستهدفت الدورات الأطباء والصيادلة والتمريض بالمستشفيات والإدارات والوحدات الصحية على مستوى محافظة الإسماعيلية
 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

حرص وزارة الصحة على تدريب الكوادر الطبية 

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل الوزارة: إن هذه الدورات تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة الكوادر الطبية من الأطباء والتمريض والمراقبين الصحيين واطلاعهم على كل جديد عن أعمال مكافحة الفيروسات الكبدية بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات بالمحافظة.  

جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

عدد المتدربين في البرنامج 

وأشارت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي إلى أنه بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات والهيئات الصحية بالمحافظة، استهدف تدريب عدد 81 متدربا من الأطباء والصيادلة والتمريض بالمنشآت الصحية وتشمل المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الصحة،مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والمستشفيات الجامعية والأورام وبنك الدم من خلال خمس دورات متتابعة للتدريب على أعمال مكافحة الفيروسات الكبدية.  

جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

أبرز محاور الدورة 

وأضافت مدير إدارة الطب الوقائي،أن الدورات تناولت التعريف بأنواع الفيروسات الكبدية وطرق الوقاية منها، والتوعية المجتمعية ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي بى، وأهمية التطعيم ضد الفيروس، وكيفية التعامل مع مخالطى مرضى الالتهاب الكبدى بى وأهمية تحصين الأطفال حديثى الولادة، وكذلك الحقن الآمن وإجراءات ما بعد التعرض المهني للوخز،وأيضًا التعريف بسلسلة التبريد وحساب مؤشرات الأداء والكشوف الشهرية والسجلات الخاصة بتطعيم الفئات المستهدفة بالتطعيم.

 

وتابعت أنه إستكمالًا للتعليم الطبى المستمر،تم تنفيذ دورتين تدريبين مستهدفة عدد 30 مراقب صحي بالإدارات والوحدات الصحية، وتناولت التنظيم الإدارى والدور الإشرافي لأعمال إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية والتعريف بإداريات مكافحة  الفيروسات الكبدية،حاضر فى التدريب ا.أبوزيد خالد مراقب إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة.

 

أشرف على تنفيذ الدورات دكتور أحمد محمود مدير إدارة مكافحة الأمراض المُعدية وا. محمد أنور مراقب المديرية وحاضرت فيها الدكتورة سارة حسن مسئول الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

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