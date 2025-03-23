صحة الإسماعيلية تُنظم دورة مهارات القيادة والإدارة للأطباء والتمريض (صور)

نظمت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، دورة تدريبية تحت عنوان "مهارات القيادة والإدارة" لعدد 25 من أطباء الأسنان والصيادلة والتمريض لمدة ثلاثة أيام.

الهدف من إقامة الدورة

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، بالإسماعيلية أن تلك الدورات تهدف إلى تزويد العاملين بمديرية الصحة والمنشآت التابعة بالمهارات الإدارية والقيادية الأساسية لتعزيز رعاية المرضى وتحسين أداء الفريق الطبي والتركيز على تطوير القدرات الشخصية مثل التواصل وحل النزاعات والعمل الجماعي والذكاء العاطفي.

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

اكتساب ثقافة التعاون

وأضافت أن البرنامج يتضمن إكتساب ثقافة التعاون والإبتكار وتعزيز القيادة على جميع المستويات وذلك لخلق صف ثان من القيادات القادرة علي إتخاذ القرار والعمل في بيئة صحية من المشاركة والتعاون،

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

التدريب على مهارات التواصل الفعال

حاضرت فيها الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية وتناولت مهارات التواصل الفعَّال سواء فى الحياة العملية أو الشخصية وكيفية التعامل الأمثل المتبادل بين المديرين والمرؤوسين ودور الذكاء العاطفي وأنماط الشخصيات القيادية وأهمية إكتساب وتنمية مهارات التواصل للفريق الطبى للوصول إلى أفضل أداء بالمنشآت الصحية.

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

وأشارت الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس إلى أن الدورة استهدفت رفع كفاءة المتدربين في التواصل الجيد في منشآتهم المختلفة وبالتالي كفاءة مردود العمل.

إقامة ورش عمل تدريبية

وتضمنت الدورة تنفيذ ورش عمل للتدريب على التواصل والإتصال عمليًا وإعداد مشاريع ومناقشة كيفية تطبيقها عمليًا لتعزيز مهارات الإدارة والقيادة لدى المتدربين، وفى ختام الدورة قامت وكيل وزارة الصحة بتسليم المتدربين شهادة باجتياز الدورة التدريبية.

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