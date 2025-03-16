الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

صحة الإسماعيلية تضبط 131 كيلو أغذية فاسدة وتحرر 61 مخالفة (صور)

صحة الاسماعيلية تضبط
صحة الاسماعيلية تضبط 131 كيلو أغذية فاسدة

شنَّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة برئاسة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة؛ لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الغذائية، ورافقتها دكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي وفريق مراقبي الأغذية بديوان المديرية والإدارة الصحية بالإسماعيلية؛ للتفتيش على عدد من محلات بيع السلع الغذائية.  

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المستهدف من الحملة 

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه خلال الحملة تم المرور على 66 منشأة غذائية على مستوى مكاتب الصحة، وأسفرت جهود الحملة عن إعدام 131 كجم و15 لتر أغذية مختلفة لتغير فى الخواص الطبيعية. 

 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

كما تم تحرير إجمالى عدد 61 محضر تنوعت بين 34 محضر نظافة، طبقًا للقرار 96،وعدد 27 محضر شهادة صحية طبقًا للقرار 97، والتوصية بالغلق لعدد 18 منشآة لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم علي الصحة العامة، وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن للمخالفات المضبوطة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

المرور على عدد من المنشآت 

وأشارت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي بالإسماعيلية، أن إدارة مراقبة الأغذية وضعت خطة شملت قيام مكاتب الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

حفاظًا على صحة المستهلكين، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أيَّة ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل داخل المنشأة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

استمرار الحملات المكثفة 

وأكدت وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة والتي تأتي في إطار خطة وزارة الصحة بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة كإجراء استباقي؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

 

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