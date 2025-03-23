معجزات الأنبياء وأبرز الأحكام حول الجنة والنار؟، الشباب يناقشون علي جمعة

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن صحيح الدين.



وقال الدكتور علي جمعة: كيف نتلقى ديننا بطريقة صحيحة، وربنا، سبحانه وتعالى، أشار إلينا وعلمنا فقال: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، اتخذها العلماء قاعدة عامة، ومبدأ عاما، فنسأل أهل الذكر في كل فن ومجال عن مجاله.. إذا أردنا أن نتطبب نذهب إلى الطبيب، لا نذهب إلى العطار، ولا نذهب إلى المهندس.. الذي يعرف تشخيص الداء، ووضع الدواء هو الطبيب، فلابد أن يكون الطبيب هو أهل الذكر في هذا المجال.. لو أردنا أن نبني بيتا لذهبنا إلى المهندس، وليس إلى الطبيب لأن المهندس عنده من القواعد والمعادلات والترتيبات ما الذي يأتي قبل ماذا، فيبني الأساس أولا، ثم بعد ذلك الدور الأول فالثاني، على هيئة معينة تمنع هذا البنيان من الهدم، لأنه اتخذ في ذلك خطوات من داخل ذلك العلم الذي خصص من أجل البناء.

الإنسان قابل للتعلم

هذه الآية تدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بكل شيء علما، ولكنه قابل للتعلم، فلابد أن نتعلم.. نمنع الطبيب من الهندسة، ونمنع المهندس من الطب..... لكن شاهدنا في الشرق والغرب، عند المسلمين وغير المسلمين من يجمع بين تخصصين.. يذهب فيدرس الطب، ويذهب ليدرس الهندسة، ويدرس الدين.. والين علم ككل العلوم، له قواعده ومصطلحاته وكتبه ومدارسه، له طريقة استنباطه، له كل ما للعلوم من عناصر.



ليس كل أحد لأنه يصلي، ولأنه يتوغل في الصلاة، ويذكر ويزيد في الذكر، يكون عالما.. بل يكون متدينا.. إذن فهناك فرق بين الدين والتدين.



الدين علم كسائر العلوم، له أستاذه، وتلميذه، وكتابه، ومنهجه، والجو العلمي الذي نعيش فيه عندما نتلقى العلم. ولكن التدين سلوك.. قد أكون عالما في علم الدين، وأنت أكثر قربا إلى الله، تعالى، بأعمالك الصالحة، بقلبك النقي، ببعدك عن المعاصي، فهذه العبارة الجامعة، المانعة، الماتعة: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، خرجت من السياق لتصبح مبدأ عاما في كل العلوم، وفي كل التخصصات، وفي كل الفنون.



في ظل هذا الكلام محاولين أن نصل إلى صحيح العلم، نحاول ألا نستمع إلى العطار اللي عاوز يعمل عملية قلب مفتوح، وهو مش طبيب.. هو انت جراح؟!! تعرف تعمل عملية القلب المفتوح؟!!! قال لا.. أنا اللي عنده صداع باديله العشب الفلاني يشربه فيروح الصداع، يبقى أنا طبيب وللا لأ؟! قلت له: لا، مش طبيب لأنك لم تدرس علم الطب، ولا علم الجراحة داخل الطب، فلابد علينا أن نراعي صحيح الدين، ابتداء بتصحيح المصادر.. ناخد ديننا منين؟ إن هذا الأمر دينٌ، فانظروا ممن تأخذون دينكم.

السوشيال ميديا والإذاعة والتيفزيون

شاع وذاع، في العصر الحالي، بالسوشيال ميديا والإذاعة والتيفزيون، أن غير المتخصصين تصدروا للفتوى، لأنه حفظ القرآن.. حفز القرآن أمر جيد، لكن اللي مش حلو أنه لم يدرس اللغة، ولا الفقه، ولا الأصول، ولا الحديث.... حافظُ القرآن أقرب ما يكون للعبادة منه إلى العلم.. انت ما اتخرجتش، لازم تكمل تعليمك.

في خلال هذا نحاول سويا أن نسأل لنوى كيف نصل إلى صحيح العلم.

المعجزات التي ذكرت في القرآن

وسأله شاب: أنا لم أرَ أي معجزة من التي ذكرت في القرآن.. إيه اللي يخليني أصدقه؟

وأجاب جمعة: لم يرَ أيَّ معجزة مما ذكرت في القرآن؛ لأننها كانت في أقوام سابقة.. فين معجزة تحول العصا إلى ثعبان "يلقف ما صنعوا إن ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى"، اللي جرت على إيدين سيدنا موسى؟!



هو سمعها في القرآن، بس ما شافهاش.. ماشي.. فين إن سيدنا عيسى كان يحيي الموتى؟! واحد مات وهو يمسح بإيديه الشريفة فالراجل يصحى.. أنا ما شفتهاش، أصدقها ازاي؟!



القرآن الكريم معجزة رسالة، والحاجات دي، خوارق العادات، التي أيد الله بها إبراهيم، وأيد الله بها موسى، وأيد الله بها عيسى، وأيوب، وكل الأنبياء، داوود وسليمان، معجزة رسول..

علشان تفهم الحكاية دي لازم تفرق بين معجزة الرسالة، ومعجزة الرسول.. معجزة الرسول زمنية، في ومانها.. مكانية، يعني في المكان بتاعها، الناس اللي شاهدوها فقط.. مش كدة وبس، ده للناس اللي شاهدوها وحضروها.



العصا بتاعة سيدنا موسى، اللي شافها مين؟ الناس الحاضرين مع السحرة، وفرعون، وسيدنا موسى.. والناس اللي في الصعيد اللي ماجوش ما شافوهاش.. زيهم زيك.. والناس بعد ما سيدنا موسى رحل من مصر، هو وبنو إسرائيل مين اللي شافها؟! الجيل الجديد شافها؟! ما شافهاش.. مش بس لما تباعدت الأزمنة، بقى بيننا وبين سيدنا موسى 3800 سنة وأكتر، لا، ده حتى الناس اللي عاشوا أيامها ما شافوهاش أيضا.. اللي شافوها محدودين.

الرسول له 1000 معجزة

فربنا أرسل لنا نبيا هو خاتم النبيين، مفيش نبي بعده، هو سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.. فشق ذلك على الصحابة.. قالوا: احنا نعرف الصح من الغلط ازاي؟! احنا كنا بنستنى يا رسول الله، واحنا شفنا بعنينا المعجزات بتاعتك، النبي له 1000 معجزة.. من ضمنهم كان يضع يده في الماء تبقى عاملة زي النهر.. مرة زجاجة صغيرة وضع فيها يده سقى منها جيش.. الناس شافتها بعينيها.. بس حبيبنا ده (وأشار إلى الشاب السائل) وأنا كمان ما شفتهاش.. طيب ازاي؟! فشق ذلك على الصحابة، إنه مش هايبقى فيه نبي، نشوفه ونشوف الحاجات دي.. فقال سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم: "انقطعت النبوة وبقيت المبشرات الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو تُرى له"، فترك لنا كتاب هو معجزة رسالة.. القرآن اللي فيه معجزات، هو نفسه معجزة رسالة، ودي ممكن نتكلم فيها بالتفصيل.

هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟

وتساءلت فتاة: الطواف حول الكعبة عادة وثنية.. فهل هو حرام؟

فأجاب: لا، الطواف حول الكعبة فرض من الفروض اللي ربنا، سبحانه وتعالى، أنزل بها السلطان.. بعض الناس بيقولوا الكعبة حجارة، والأوثان كانت حجارة، يبقى احنا بنسجد للكعبة ليه؟!



احنا مش بنسجد للكعبة.. احنا بنسجد اتجاه الكعبة، نحن لا نعبدها، نحن نعبد رب الكعبة.. وليه تسجد تجاه الكعبة؟! لأن الله أمرني بذلك: "فولِّ وجهك شطرَ المسجدِ الحرامِ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره".. احنا مش بنعبدها، احنا بنسجد لله تجاه الكعبة، زي الملايكة لما سجدت لآدم، لم تكن تعبده.. ده فهم خطأ..

الطواف ركن من أركان الحج والعمرة

الكعبة أنزل الله بها السلطان، وجعل الطواف بها ركنا من أركان العمرة، والحج، وعبادة ونافلة.. كل ما ندخل الكعبة نطوف حولها، تعظيما لشأنها لأنها محل نظر الله، ومحل استجابة الدعاء، فتتعلق بها القلوب، لكنها حجارة، والأوثان كانت حجارة، فرد على هذا علماء المسلمين بمثال فيه نكتة.. أو تريقة على اللي بيفكروا بالطريقة دي.. كان واحد اسمه "ابن الراوندي"، يقول مثلا على نفس المنوال: القرآن كلام، والشعر كلام، يبقى القرآن شعر.. فقالوا له: وابن الراوندي يتنفس والحمار يتنفس.. إذن ابن الراوندي حمار.. طريقة غلط في التفكير.. الكعبة حجارة، والأصنام حجارة يبقى الكعبة وثن.. كلام مضحك.. هذا القياس غلط.. فيه حاجة غلط هنا.. هذه الكعبة لا تعبد.. تقدَّس وتحترم.. لكن الوثن يُعبد ويُطلب منه قضاء الحاجة، وأنه سفعل، وينجح المقاصد، ويشفي المريض، وهذا كلام فيه وثنية، فر يمكن أن يكون التقديس والاحترام نوعا من أنواع الوثنية، وإلا هايطلع ابن الراوندي حمار!!

ليه باصلي، وأقرأ القرآن؟

وتساءلت إحدى البنات: أنا باصلي وباصوم، بس أحيانا باسأل: هو أنا ليه باصلي، وأقرأ القرآن؟

وأجاب الشيخ علي جمعة: انتي بتصلي وبتصومي وانتي بتصلي جاء خاطر عليكي: إيه اللي أنا باعمله ده؟ أتوضا وأسجد، ليه؟! حتى الملائكة بيسألوا.. فيه واحد كان اسمه



"جيفري لانج"، كان أستاذ الرياضيات كبير، ألف كتاب كبير بعنوان: "حتى الملائكة يسألون".. مفيش مانع أننا نسأل.. كيف يحيي الله الموتى، سؤال سأله سيدنا إبراهيم الحنيف، أبو الأنبياء، فالسؤال مش عليه حرج، لكن نفتش عن الإجابة، مش نبدأ نسيب الصلاة علشان ماعفناش نجاوب على السؤال ده.. ده المحظور.. إنما السؤال ورد، وماله؟، تسألي عنه.. تروحي للعالم وتقولي له، وموجود كل الكلام ده في الكتب: أسرار الصيام.. أسرار الصلاة للقسطلاني.. كل حاجة متجاوب عليها، كل ما يخطر ببالك من أسئلة ورد على أذهان البشر.. عايزين نتعلم.. فلما ييجي لي السؤال ده، نعمل إيه؟ انتي بتطيعي ربنا..

"صلوا كما رأيتموني أصلي"

الله قال لكي: "أقم الصلاة"، والنبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، كيف نصلي يا رسول الله؟ ففصل لنا الكلام في القرآن والسنة: روح اتوضا، واستقبل القبلة، واستر العورة، واقف اقرأ.. قول الله أكبر، واقرأ ما معك من القرآن، وبعدين تركع، وبعدين تسجد.. وتقول هنا: سبحان ربي العظيم، وهنا: سبحان ربي الأعلى.. الصلاة اللي كلنا عارفينها.. ليه؟ ربنا عامل لك ميعاد.. تعالي قابليني الساعة 12 وربع، تروحي له علشان تقدمي طلب صلاة الظهر، وتعالي لي عند الغروب، بعد العصر، علشان تقدمي طلب المغرب.. دي لو تخيلتي إن رب العالمين هو الذي دعاكي: "ناداني لبيته لحد باب بيته".. بيرم التونسي بيقول كدة.. إذن الحاجة دي مهمة للغاية، أن تسألي هذا السؤال لنفسك، ولغيرك.. ونقعد معاكي شهر واتنين وتلاتة، ونجاوب لك على السؤال ده.. إجابات فيها فوائد، لكن اوعي تسيبي الصلاة لغاية ما تتلقي الجواب.

هل البحث عن الأديان الأخرى حرام؟

وسألته فتاة: هل البحث عن الأديان الأخرى حرام؟

وأجاب الدكتور جمعة: لا، حلال.. "وجادلهم بالتي هي أحسن".. كيف أجادلهم؟ لابد أن نطلع على ما يقولون.. وأن أتفهم وأتعرف ماذا يقولون.. طول عمر المسلمين عندهم أبحاث في هذا والتعمق والقراءة في هذا.. ابن حزم ألف كتاب "الفِصَل".. الشهرستاني ألف كتاب في "المِلل والنِحل".. ابن تيمية ألف كتاب في الرد على الأديان الأخرى، وهكذا.. طول عمر الإسلام فيه اطلاع على الآخر، ومناقشة الآخر، والبحث عن المشترك بيننا وبين الآخر.

ابن عربي في "الفتوحات المكية" عمل هذا، ومع كل الأديان، مش الأديان السماوية بس.. فده بيخلينا نعرف أنه لابد علينا من التعرف على الآخر، ولابد علينا من معرفو المشترك، ولابد من التفهم العميق حتى يتم الجدل بالتي هي أحسن.

الجنة بتاعة ربنا

وسألت فتاة: لو فيه حد مسيحي وعمل ثواب، أو حسنة، أو صدقة، هل ها يتحسب له أجر زي المسلم، لأن الدين عند الله الإسلام؟

ورد الشيخ جمعة: الدين عند الله الإسلام، والإسلام يشمل كل الأديان: "هو سماكم المسلمين من قبل".. سيدنا إبراهيم سمانا المسلمين وهكذا.. هاتلاقي كل الأنبياء بيصفوا أنفسهم بأنهم مسلمون.. فالإسلام معناه أن أسلِّم نفسي لله عز وجل.. انتي هنا بتسألي سؤال: واحد غير مسلم، سواء كان مسيحي، يهودي، أو أي ديانة أخرى، عمل خيرا، هل ربنا يثيبه على هذا الخير؟ هل ربنا يفرح بهذا الخير؟ وللا ربنا يغضب عليه لأنه فعل هذا الخير وهو غير مسلم؟

عبد الله بن جدعان

كان هناك واحد مشرك أيام الجاهلية اسمه عبد الله بن جدعان، وكان عنده قصعة كبيرة (2 أو 3 متر)، يحط فيها الفتة، الرز على العيش، على شوية مرقة، على لحمة.. يسموها الثريد.. كان يثرد الثريد لأهل مكة من زوار بيت الله الحرام.. الناس جاية من كل مكان فأقاموا في مكة، فكان يطعمهم على حسابه.. ده كريم جدا.. دبح كام جمل، وللا كام بقرة، وللا كام غنمة؟! ده ملياردير وللا أيه؟!



كان سيدنا الرسول، صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر عبد الله بن جدعان، يتبسم.. ويسكت.. لاحظت ذلك السيدة عائشة، فسألته: يارسول الله، ما لي أراك كلما ذكر ابن جدعان تبسمت؟ قال إنه كانت له قصعة يُصعد لها بالسلالم.. فكان بيضحك على شكل القصعة اللي شافها وهو صغير، وبيفتكرها، فكان كل ما يفتكر الحكاية دي، ويتذكر ماذا كان يفعل ابن جدعان من الكرم يتذكر القصعة.. يثرد لأهل مكة، من الحجيج والزوار ثريدا فيها.. فقالت: أهو في الجنة؟! الجنة دي حاجة تانية، دي بتاعة ربنا، محدش يعرف مين هايدخل الجنة، ومين هايدخل النار إلا الله، أو نبي يكون ربنا أوحى له.

من أجل المجد

قال: لا، هو في النار.. كان يفعل ذلك لسمعةٍ يتسمعها، ما قال يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.



يبقى عمل كدة علشان المجد، مش علشان الله، مش علشان هو رحيم بالناس، ده عمل كدة حتى يقال عنه إنه كريم.



سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، لما صدر من هذا المشرك عمل صالح.. الكرم حاجة حلوة، فرح به.. ماذا نفعل مع هذا المشرك الذي قدم خيرا؟ نكرمه ونتعامل معاه ونشجعه أن يبذل أكثر، ونثمن فعله، نقول له: انت كويس، وندي له شهادة تقدير.. يعني نشجعه، ده بيعمل حاجة حلوة، وهكذا هو الأمر بيننا وبين كل من حولنا.. نحترم الجيران.. ولو الجار مش مسلم، وماله؟! تعب أنقله للمستشفى بسرعة، أو أجيب له الطبيب، فيه ولعة نشبت.. أطفي النار مش أزودها لأنه غير مسلم.. ده كلام ما يرضيش ربنا..

طيب والجنة؟! وانا مالي؟! هو أنا صاحب الجنة؟! هو أنا صاحب النار؟! أنا لا صاحب الجنة ولا النار، ولا أنا عارف هادخل الجنة وللا النار، هاعرف غيري؟!! "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون".. فكل حاجة تصدر من بني الإنسان فيها خير وعمارة للأرض يبقى عليها صح.. كل حاجة فيها فساد يبقى عليها غلط.



واختتم قائلا: يبقى ملخص ما ذكرناه أن صحيح الدين نأخذه من العلماء، وبذلك نستطيع أن نجعل مصادرنا مصادر صحيحة، وتتضح الأمور، وأن الدين غير التدين.. الدين علم ولكن التدين سلوك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.