علي جمعة: التدخين أصبح حراما منذ 25 سنة

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قاعدة الجديد في الأشياء.

وقال الدكتور علي جمعة: قاعدة مهمة توصل إليها الفقهاء بتدبرهم من الشريعة.. هذه القاعدة تقول: الأصل في الأشياء الإباحة، وتصوروا أن شيئا جديدا من المأكول، أو المشروب، أو الملبوس، أو أي حاجة جديدة ظهرت، فالأصل فيها الإباحة؛ لأن الله حدد لنا المحرمات، وهذا شيء جديد يبقى مباح.

وأضاف: ظهرت أشياء، مثل: الشاي والقهوة.. البن اكتشفوه في القرن الثامن الهجري.. شجرة البن موجودة من أيام سيدنا آدم، لكن لما تطلع في اليمن، كان فيه واحد اسمه أبو الحسن الشاذلي، مش سيدنا أبي الحسن الشاذلي المدفون في مصر.. ده بعده بـ100 سنة.. جايب طشت أو إناء فيه ماء علشان يسخنها ليتوضأ فوق في الجبل، وكان فيه شجرة بن وقعت بعض الثمار في الماء، وبعد ما اتوضا لصلاة العشاء، شرب منها شوية.. فوجئ أنه "مصهلل".. اكتشف طريقة استخدام البن.. نحط حبوب البن على المياه المغلية، نسميها قهوة عربي.. بعد كدة حمصوها، وطحنوها، وعملوا منها البن وشربوها فسموها القهوة التركي.. وهكذا.

القهوة والشاي والكاكاو

وتابع: دي حاجة جديدة، الصحابة ما شافتهاش.. لغاية سنة 750، تقريبا، محدش كان يعرف هذا المشروب.. بعد كدة دخلوا ولقوا نبتة اسمها الشاي.. ثم الكاكاو.. ونبتة تالتة لقوا إنها بيدخنها السكان الأصليون بتاع أمريكا، يحطوها في عمود، اللي هي اتطورت دلوقتي، وبقت السجاير والدخان.. فبعض الناس قالوا احنا مش عارفين الحاجات دي، هل هي حلال، وللا حرام، مانعرفش.. فراحوا محرمين القهوة والشاي والدخان، ومحرمين كل حاجة.

بعد كدة ابتدوا من التجربة يتضح لهم إن فيه حاجة مضرة، وحاجة مش مضرة.. الشاي والقهوة والكاكاو مش مضرين، لكن الدخان بيسبب بلاوي كتير قد تصل إلى السرطان، أو الوفاة.

لماذا أصبح التدخين حراما؟

واضاف: في بداية الأمر كان الدخان عامل زي البخور في ريحته.. وبعدين أنواعه كترت والعصر بقى فيه تلوث شديد حولنا.. pollution.. مع كثرة الناس، وقلة الهواء، وشدة التلوث وشدة التلوث أصبح الدخان اللي لم يكن مؤثر في القرن 19، أصبح يؤثر جدا في القرن اللي بنعيش فيه.

وقال: الصحة العالمية نبهتنا، وقالت: إن كل الأبحاث في كل العالم بتقول إن هذه المادة مضرة وسيئة، وريحتها وحشة مش زي ريحة الدخان الأول اللي كانت زي البخور.. فلما نراجع الكتب نلاقي عندنا 5 أقوال: ناس قالوا حرام.. وناس قالوا حلال.. وناس قالوا مكروه.. وناس قالوا مندوب.. وفيه ناس قالت إن الدخان واجب.. قلنا له: واجب ازاي؟!! قال إنه بيخليني ويعينني على قيام الليل.. الكلام ده اتقال في ابن بابا التمبكتي، من المالكية في المغرب، هما في الجبل والدنيا Fresh Air، وoben dor.. وبياخد نبتة، فقال إنه واجب.. ده اللي في الكتب، لكن اللي في الواقع الصحة العالمية أصدرت سنة 2000، بأن الدخان يسبب الهلاك والموت.. والصحة العالمية ملهاش مصلحة، ده الشركات كلها ضدها، وهي بتقول كدة لوجه الله، فألزموا الشركات بقوانين يكتبوا على علب الدخان: إنه يسبب الموت، والمدخن مسكين مش عارف يتخلص منه لأنه بقى عادة عنده، فيروح يشتري العلبة اللي مكتوب عليها: إن ده يضرك ولا ينفعك ويسبب الموت.

حكم الشرع في تدخين المرأة والرجل

وتساءلت فتاة: ليه المجتمع بيبص للمرأة اللي بتشرب سجاير أو بتدخن شيشة بنظرة مختلفة عن الراجل اللي بيعمل نفس الشيء؟

ورد علي جمعة: دي أعراف، ومكانش عندنا في مصر في القرن 19.. كانت المرأة بتشرب الشيشة، ويقول الإمام الباجوري في حاشيته: وإذا كانت المرأة تدخن الشبَك (الدخان) فإنه يأتي لها في نفقتها الواجبة.. يعني: افرض اتجوزت واحدة بتشرب شيشة، ومش قادرة تبطله، قال يأتيها في النفقة الواجبة.. يا عم الشيخ انت كدة خليت الدخان مباح!!!

وقال: ساعتها في القرن 19، كان أغلب الناس بيقولوا إنه مباح، علشان الأصل في الأشياء الإباحة بيطبقوا القاعدة.. إنما بعد كدة لما الناس كثرت، والدخان اتغير، والتلوث انتشر، ابتدى الطب يتدخل ويقولوا لنا: خليكم عاقلين؛ الدخان بيسبب الموت، وبيسبب السرطان، وغيره.... ولذلك أفتى المشايخ واتفقوا على حرمته.. سنة 2000، يعني من 25 سنة فقط.. قبل كدة نلاقي كتب في دار الكتب تحلل الدخان، وكتب تانية تحرمه، فقضية إن المرأة تشرب دخان، أو لا تشرب مباحة.

واضاف: في الخمسينيات ابتدت العادة إن البنت اللي بتشرب دخان كأنها مسترجلة، بتتشبه بالصبيان.. ومن هنا جاءت الفكرة دي.. لكن من الناحية الشرعية، لو قلنا إنه على أيام الشيخ الباجوري أحله يبقى حلال على الستات والرجالة، ولو قلنا حرام يبقى حرام على الستات والرجالة.

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