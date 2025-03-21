الجمعة 21 مارس 2025
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دين ودنيا

حكم الشرع في تدخين المرأة والرجل.. علي جمعة يوضح

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة من برنامج "نور الدين والدنيا"

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قاعدة الجديد في الأشياء.     

وقال الدكتور علي جمعة: قاعدة مهمة توصل إليها الفقهاء بتدبرهم من الشريعة.. هذه القاعدة تقول: الأصل في الأشياء الإباحة، وتصوروا أن شيئا جديدا من المأكول، أو المشروب، أو الملبوس، أو أي حاجة جديدة ظهرت، فالأصل فيها الإباحة؛ لأن الله حدد لنا المحرمات، وهذا شيء جديد يبقى مباح.

وقد ظهرت أشياء، مثل: الشاي والقهوة.. البن اكتشفوه في القرن الثامن الهجري.. شجرة البن موجودة من أيام سيدنا آدم، لكن لما تطلع في اليمن، كان فيه واحد اسمه أبو الحسن الشاذلي، مش سيدنا أبي الحسن الشاذلي المدفون في مصر.. ده بعده بـ100 سنة.. جايب طشت أو إناء فيه ماء علشان يسخنها ليتوضأ فوق في الجبل، وكان فيه شجرة بن وقعت بعض الثمار في الماء، وبعد ما اتوضا لصلاة العشاء، شرب منها شوية.. فوجئ أنه "مصهلل".. اكتشف طريقة استخدام البن.. نحط حبوب البن على المياه المغلية، نسميها قهوة عربي.. بعد كدة حمصوها، وطحنوها، وعملوا منها البن وشربوها فسموها القهوة التركي.. وهكذا.

حكم الشرع في تدخين المرأة والرجل

وتساءلت فتاة: ليه المجتمع بيبص للمرأة اللي بتشرب سجاير أو بتدخن شيشة بنظرة مختلفة عن الراجل اللي بيعمل نفس الشيء؟
 

ورد جمعة: دي أعراف، ومكانش عندنا في مصر في القرن 19.. كانت المرأة بتشرب الشيشة، ويقول الإمام الباجوري في حاشيته: وإذا كانت المرأة تدخن الشبَك (الدخان) فإنه يأتي لها في نفقتها الواجبة.. يعني: افرض اتجوزت واحدة بتشرب شيشة، ومش قادرة تبطلها، قال يأتيها في النفقة الواجبة.. يا عم الشيخ انت كدة خليت الدخان مباح!!! 

في القرن 19

ساعتها في القرن 19، كان أغلب الناس بيقولوا إنه مباح، علشان الأصل في الأشياء الإباحة بيطبقوا القاعدة.. إنما بعد كدة لما الناس كثرت، والدخان اتغير، والتلوث انتشر، ابتدى الطب يتدخل ويقولوا لنا: خليكم عاقلين؛ الدخان بيسبب الموت، وبيسبب السرطان، وغيره.... ولذلك أفتى المشايخ واتفقوا على حرمته.. سنة 2000، يعني من 25 سنة فقط.. قبل كدة نلاقي كتب في دار الكتب تحلل الدخان، وكتب تانية تحرمه، فقضية إن المرأة تشرب دخان، أو لا تشرب مباحة.

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في الخمسينيات ابتدت العادة إن البنت اللي بتشرب دخان كأنها مسترجلة، بتتشبه بالصبيان.. ومن هنا جاءت الفكرة دي.. لكن من الناحية الشرعية، لو قلنا إنه على أيام الشيخ الباجوري أحله يبقى حلال على الستات  والرجالة، ولو قلنا حرام يبقى حرام على الستات والرجالة.

وقالت فتاة، متسائلة: البنات اللي بيشربوا شيشة، هل بيبقى فيه فرق في الحساب بين البنت والولد؟

ورد د. علي جمعة: لا، لو كان حرام هايبقى حرام على البنت والولد، ولو كان جائز هايبقى جائز على البنت والولد.

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الدكتور على جمعة هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف مفتي الجمهورية الاسبق برنامج نور الدين والدنيا

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