السبت 22 مارس 2025
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دين ودنيا

حوار فكاهي بين علي جمعة وطالب عن الجن والإنس وفيلم "طاقية الإخفاء"

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية العلاقة بين الجن والإنس.
 

وقال الدكتور علي جمعة: أخبرنا الله، سبحانه وتعالى، في قصة خق آدم، أنه أمر الملائكة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عندهم خير وشر، كلهم خير، ليس عندهم طاعة ومعصية، كلهم طاعة، أمرهم الله، سبحانه وتعالى، "اسجدوا لآدم فسجدوا"، إلا شخص واحد كان حاضرا هذه الحضرة القدسية الربانية الإلهية، لم يسجد: "إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين".

إبليس كان من الجن

إبليس كان من الجن، قال تعالى: "كان من الجن ففسق عن أمر ربه"، لم يكن من جنس الملائكة بل كان من أولئك الجن، فأخبرنا الله، سبحانه وتعالى، بكائن آخر غيرنا، وغير عالم الحيوان، وعالم النبات، وعالم الجماد.. هناك عالم ومخلوق اسمه الجن، وهناك أيضا عالم ومخلوق اسمه الملائكة، وهناك عالم ومخلوقات كالجنة والنار والعرش: "الرحمن على العرش استوى".. هناك الكرسي، هناك السموات السبع، والأرضين السبع، لكنما هي غائبة عنا، فهي غيب، ومن ضمن هذا الغيب، وما نريد أن نتكلم عنه اليوم هو عالم الجن.. أصل هؤلاء الجن شرير، وهو إبليس، الذي تحدى الله، وكفر حتى في حضرته.. هو لا يكفر بأن الله غير موجود..  هو في حضرة الله، لكنه عصى الله هذا العصيان الفظيع لأنه في الحضرة.. فليس عنده أي شك، حتى قيل إنه قال لله، سبحانه وتعالى، أعبدك أنت وحدك لا شريك لك، ولا أسجد إلا لسواك، فهو يريد أن يعبد الله كما يريد هو، والله يريدك أن تعبده كما يريد الله، هل نعبد الله كما نريد؟ أم كما يريد؟ كما يريد هو سبحانه وتعالى، ومن هنا جاءت هذه المعصية، وجاءت هذه المخالفة.

إبليس أول من قاس قياسا خاطئا

إبليس قال لربنا: "أنظرني إلى يوم يبعثون".. خلليني عايش وأنا هاضلهم كلهم.. الناس اللي بتقول عليهم: اسجد لآدم.. أسجد له ليه؟! "خلقتني من نار وخلقته من طين".. فقاس، وأول من قاس قياسا خاطئا هو إبليس.. يعني اعتقد أن المزية التي أعطاها الله لآدم ترجع إلى أصله الترابي، وهي ترجع إلى شيء آخر وهبه الله تعالى لآدم، وهو العقل والاختيار والعلم، ولا ترجع إلى أنه جاء من حمأة من طين.. نظره إلى يوم يبعثون، وأصبحت هناك مشكلة الوسواس الخناس، وحذلانا، وقال: "أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا".

إبليس له ذرية

إذن فإبليس له ذرية، وإبليس من الجن، والجن أغلبه اتبع إبليس رئيس القبيلة، وبعض الجن صالح: "وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا".. أغلب الجن ليس من الصالحين..  الجن الصالح كف شره عنا، ور يتصل بنا ولايعرف يتصل بنا، ولا يرضى يتصل بنا.. الجن المفسد ممكن يعمل اللي ربنا وصفه بأنه الوسواس الخناس.. عنده قدرة ربنا أعطاها له، أنه يلقي له بالوسواس.. أبقى قاعد وألاقي فكرة جاءت وحشة في دماغي: ما تيجي أضرب الولد اللي جنبي.. عملك إيه علشان تضربه؟!! ما تيجي أقرص البنت اللي جنبي.. إيه الشر ده؟!! وربنا قال: "وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة".
إبليس قاعد يوسوس، وأنا لما جت الفكرة الوحشة في دماغي قلت: لا إله إلا الله، إيه اللي أنا بافكر فيه؟ّ!! دي حاجة وحشة.. يجري.. هو وسواس لكن خناس، يعني يبتعد على طول، وهو لما ألقى لي كدة كان فاضل على الظهر ثواني، فأذن الظهر: "الله أكبر، الله أكبر"، فيجري.

حوار فكاهي 

وسأل طالب: ما معنى أن يحلم إنسان إنه بيتحول لجن في منامه؟


وتساءل جمعة، مستغربا: يعني وانت نايم شفت روحك بقيت جن؟!


ورد الطالب: ده علشان كما قالوا: "يا جن وصغير في السن".. ازاي يعني؟! اسمك إيه ؟
ورد السائل: يوسف.
ورد الشيخ: يعني بقيت "يوسف الجن"؟!! شفت إيه بالضبط في المنام؟!!

وأجاب يوسف: شفت إني بقيت جن، ومحدش شايفني خالص.. 


وقال علي جمعة: يعني اختفيت؟! لبست طاقية الإخفاء؟! أهو منام يا سيدي.. يعني انت شفت فيلم "طاقية الإخفاء" بتاع عبد المنعم إبراهيم، ورحت انت عايز تلبس طاقية الإخفاء، فمفيش مانع.. شوف اللي تشوفه، ما يجراش حاجة.

ليه الجن بيوسوس للإنسان؟

وسأل طالب: ليه الجن بيوسوس لي؟

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فقال جمعة: بيوسوس علشان يفتنك، علشان متغاظ منك لأنه ربنا قال له اسجد للجدع ده، اللي هو سيادتك، فلم يسجد، واتغاظ منك، لأنك كنت سبب في معصيته.. رغم أنه هو السبب.. هو اللي عملها، لكن هو غبي.. انت كنت سببا، في ذهنه، للطرد من الجنة.. ومن السماء، وأُنظِر إلى يوم يبعثون.. يتحداك، فيه تحدي بينك وبينه.. هو عدو، عدو لكم: "أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو"؟!! واحد عدوك، زي بالضبط اللي بيقتلوا الأطفال في غزة والشيوخ والنساء، بيعملوا كدة ليه؟! علشان ظلمة.. مؤذيين.. بيفسدوا في الأرض، علشان ربنا يحاسبهم يوم القيامة.. كل ما يحدث في الدنيا سيكون له أثر يوم القيامة.

 

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الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مفتي الجمهورية الاسبق برنامج نور الدين والدنيا العلاقة بين الجن والإنس

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