تدخين "الفيب" و"الآيقوس" حلال ولا حرام؟ إجابة مثيرة من علي جمعة

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قاعدة الجديد في الأشياء.

وقال ان الصحة العالمية نبهتنا، وقالت: إن كل الأبحاث في فتاة تسأل: ليه المجتمع بيبص للمرأة اللي بتشرب سجاير او شيشة بنظرة مختلفة عن الراجل المدخن؟ العالم بتقول إن هذه المادة مضرة وسيئة، وريحتها وحشة مش زي ريحة الدخان الأول اللي كانت زي البخور.. فلما نراجع الكتب نلاقي عندنا 5 أقوال: ناس قالوا حرام.. وناس قالوا حلال.. وناس قالوا مكروه.. وناس قالوا مندوب.. وفيه ناس قالت إن الدخان واجب.. قلنا له: واجب ازاي؟!! قال إنه بيخليني ويعينني على قيام الليل.. الكلام ده اتقال في ابن بابا التمبكتي، من المالكية في المغرب، هما في الجبل والدنيا Fresh Air، وoben dor.. وبياخد نبتة، فقال إنه واجب.. ده اللي في الكتب، لكن اللي في الواقع الصحة العالمية أصدرت سنة 2000، بأن الدخان يسبب الهلاك والموت.. والصحة العالمية ملهاش مصلحة، ده الشركات كلها ضدها، وهي بتقول كدة لوجه الله، فألزموا الشركات بقوانين يكتبوا على علب الدخان: إنه يسبب الموت، والمدخن مسكين مش عارف يتخلص منه لأنه بقى عادة عنده، فيروح يشتري العلبة اللي مكتوب عليها: إن ده يضرك ولا ينفعك ويسبب الموت.

"الفيب" و"الآيقوس" حلال وللا حرام؟

وسألت فتاة: فيه حديثا حاجات كتير ظهرت زي "الفيب" (Vape )، و"الآيقوس" (IQOS )، الأطباء قالوا إن الضرر بتاعها أقل بكتير من السجاير العادية، فهلحرمتها زي حرمة السجاير؟

وأجاب عضو هيئة كبار العلماء: لا ضرر ولا ضرار.. كل ما هاتطلع حاجة، هايبقى الأصل فيها الإباحة إلى أن يثبت عكس ذلك.. فلو طلع حاجة فيها، يعني مثلا واحد قال لي: أنا باشرب حشيش، يعني لازم يكون فيه سجاير.. وبعيدين جبت مادة زي الكزبرة أو الكمون، أو الينسون، مباحة، وحطها ودخنها فأقلع عن الحشيش.. فهل تدخين الينسون أو الكمون أو الكزبرة حلال؟ ما دام ما بيضرش، ومش ليه الأثر المخدر.. لأنه حسب حديث أم سلمة: "نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن كل مسكر مفَتِّر".. مفتر: يعني لما بتتناوله قوتك بتضعف.. زي لما يبقى الماء مغلي، ونسيبها شوية تبرد فتبقى فاترة، يعني سخنة شوية لكن مش مغلية، لأن قوة الحرارة راحت.. المفتر لو تناولته قوتي النشاطية راحت.. ومن هنا يكون هذا الحديث مدخل.

وقال: لما الحاجات الجديدة دي تظهر، وهي مش ها تنتهي.. يعني هاتقولي فيه 20 حاجة طلعت، لا ده فيه 40.. لكن الضابط إن لو فيها ضرر يبقى بلاش منها، مفيهاش ضرر يبقى يجوز.

وقالت فتاة، متسائلة: البنات اللي بيشربوا شيشة، هل بيبقى فيه فرق في الحساب بين البنت والولد؟

ورد علي جمعة: لا، لو كان حرام هايبقى حرام على البنت والولد، ولو كان جائز هايبقى جائز على البنت والولد.

حكم تدخين السجائر بالفلاتر

وسألت فتاة: فيه حاليا السجاير اللي بالفلاتر، والناس بتقول إن مفيهاش ضرر، حضرتك إيه رأيك؟

وقال جمعة: دي مش بتغير ضرر الدخان، بتحاول تخفف ضرر الدخان.. الفلاتر، والماء، والسجائر الإلكترونية.. ده الدخان بيؤثر على الآخرين، بما أسموه "تدخين سلبي".. يعني لو دخلت في مكان مباح فيه التدخين.. غبار الدخان أنا باستنشقه، أنا اضريت.

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