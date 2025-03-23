توزيع كروت البنك الزراعي على الأسر المستحقة للدعم في الإسماعيلية (صور)

تواصل حملة "طرق الأبواب" في محافظة الإسماعيلية جهودها في دعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم يوميًا النزول إلى القرى وتوابعها حتى نهاية شهر رمضان.

المستهدف من الحملة

ومن جانبها قالت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إن الحملة استهدفت ١٠٠ منزل بمركز ومدينة القنطرة غرب.

جانب من حملة طرق الأبواب، فيتو

جانب من حملة طرق الأبواب، فيتو

الهدف من الحملة

وتهدف الحملة إلى النزول حتى باب كل بيت، حيث لا يقتصر دورها على توزيع الدعم الغذائي فقط، بل يمتد إلى التعرف على بعض مشكلات الأسر والعمل على فحصها وحلها، مثل المنازل التي تحتاج إلى أسقف وغيرها، في إطار جهود تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.

جانب من حملة طرق الأبواب، فيتو

توزيع كروت البنك الزراعي لأسر تكافل وكرامة

وعلى جانب آخر، تم توزيع كروت البنك الزراعي للأسر من مستحقي تكافل وكرامة، وعمل ندوة لهم لتعريفهم بحقوقهم وواجبتهم تجاه كارت الخدمات المتكاملة وتوعيتهم من الاستغلال أو بيع الكارت الخاص بهم، والذي يترتب عليه وقف الدعم النقدي الخاص بهم، وأن يكون تعاملهم مع رؤساء الوحدات والمكاتب والموظفين الحكوميين فقط.

جانب من حملة طرق الأبواب، فيتو

إعلان الإسماعيلية بلا أمية

وفي إطار مبادرة "لا أمية مع تكافل"، والتي تهدف لإعلان الإسماعيلية بلا أمية، تم حصر الحالات التي لا تجيد القراءة والكتابة لإلحاقهم بفصول تنشيطية أو فصول محو الأمية بالإدارات التابعة لها، وهذا على التوازي مع توزيع المساعدات العينية على فئات أخرى من مستحقي تكافل وكرامة.

جانب من حملة طرق الأبواب، فيتو

وتستمر مديرية التضامن الاجتماعي في تنفيذ مبادراتها الخيرية، مؤكدةً التزامها بتخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة خلال الشهر الكريم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة وصول الدعم لمستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، مما يساهم في توفير الحماية المجتمعية لهم.

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