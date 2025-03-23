الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل

صاروخ حوثي، فيتو
صاروخ حوثي، فيتو

أكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي،  يحيى سريع اليوم الأحد أن الجماعة استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة. 

جماعة الحوثي تستهدف مطار بن غوريون 

من ناحية أخرى قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي: “استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية يو إس هاري ترومان وقطعا حربية معادية”.

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وأضاف يحي سريع: “اشتبكنا مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية في البحر الأحمر، وأنه تم الاشتباك مع ترومان والقطع الحربية المعادية تم بصواريخ ومسيّرات واستمر ساعات”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون الدولي شرق تل أبيب أثناء دوي  صافرات الإنذار، إثر ما يعتقد أنه صاروخ أطلق من اليمن.

كما أعلنت القناة 12 العبرية، إخلاء المسافرين إلى الملاجئ في مطار بن غوريون، تزامنًا مع دوّي صافرات الإنذار جراء صاروخ يمني.

ونشرت وسائل الإعلام مقاطع فيديو ترصد حالة الهلع والفزع تخيم على حركة السفر، وسرعة إخلاء المسافرين للمطار.

ودوت صافرات الإنذار وسط إسرائيل إثر ما يعتقد أنه صاروخ أطلق من اليمن، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

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مطار بن جوريون جماعة الحوثى حاملة الطائرات الأمريكية

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