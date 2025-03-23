بعد الهجمات الأمريكية، جماعة الحوثي تعيد تحديث اتصالاتها وتفرض قيودا جديدة

أفادت مصادر يمنية، بأن جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، فرضت حالة استنفار ومزيد من الاحترازات والقيود الأمنية في محافظة صعدة والمحافظات المجاورة، مع استمرار الهجمات الأمريكية التي تستهدف قدرات الجماعة.

وأكدت منصة "ديفانس لاين"، وهي منصة يمنية مستقلة مهتمة بالشأن الأمني والعسكري، أن جماعة الحوثي أعادت الجماعة تحديث الإجراءات الاحترازية وآليات القيادة والسيطرة، وفرضت مزيدا من القيود الأمنية والاحتياطات لتحركات زعيمها وقادة الصف الأول في الجماعة خوفا من الهجمات، وأعادت تموضع تواجد القادة وتمركز مقراتها التنظيمية والعسكرية.

وتشير معلومات "ديفانس لاين" إلى أن الجماعة الحوثية قامت بإعادة تحديث منظومات الاتصالات العسكرية والأمنية وأجرت تغييرات في أوعية الشبكات والشفرات المستخدمة.. ومثلها الاتصالات الداخلية للجماعة التي يتولى مسئوليتها تنفيذيا القيادي محمد ناصر أحمد مساعد، واسمه الحركي (أبو عصام).

ويتولى مسؤولية الإشراف على منظومة الاتصالات للجماعة وبرنامج التشارك والتنسيق التقني والمعلوماتي مع إيران وأذرعها محمد حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، وهو المشرف على دائرة الاتصالات العسكرية الخاضعة للجماعة. بمعاونة عبدالخالق أحمد محمد حطبة، وأحمد الشامي، اللذين عينتهما الجماعة نائبين لمدير الاتصالات العسكرية. وفقا لمعلومات.

قيود أمنية ورقابية



وبحسب مصادر ومعلومات المنصة، فإن الجماعة الحوثية عززت الحراسات الأمنية ونقاط التفتيش حول المواقع والمقرات الأمنية والتنظيمية وفي القواعد والمنشآت والمخابئ العسكرية في الجبال البعيدة في محافظة صعدة والمرتفعات الجبلية المجاورة.

كما شددت قبضتها الأمنية والقيود الرقابية التي تفرضها على المجتمع، خشية تسرب معلومات وصور حول أنشطتها ومواقعها العسكرية وتحركات قادتها.

ويتولى مسئولية الإشراف على الإجراءات الأمنية للجماعة جهاز (الأمن الوقائي) الجهاز الاستخباري والمعلوماتي الخاص للجماعة، يتولى مسؤوليته القيادي أحسن عبدالله أحسن الحمران، المقرب من زعيم الجماعة وأحد أهم القيادات فاعلية ونفوذا.

إلى جانب جهاز (الأمن والمخابرات) التابع للجماعة الذي يتولى مسئوليته القيادي عبدالحكيم الخيواني، من صعدة وبرتبة لواء.

وكذلك جهاز استخبارات الشرطة التابع لوزارة الداخلية للجماعة، تم استحداثه حديثا، ويشرف عليه القيادي علي حسين الحوثي، وهو أيضا نجل مؤسس الجماعة، وعينته الجماعة في هياكل الوزارة ومنحته رتبة لواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.