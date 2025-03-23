الدفاع الجوي الروسي يدمر 59 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

الحرب الروسية الأوكرانية ، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 59 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق سبع مناطق في روسيا ليلًا.



وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة واعترضت 59 طائرة دون طيار أوكرانية".



وأوضحت الوزارة أنه قد تم تدمير "29 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و20 فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وثلاث فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونييج وفولغوغراد، واثنتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وساراتوف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.