الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

الدفاع الجوي الروسي يدمر 59 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

الدفاع الروسية، فيتو
الدفاع الروسية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية ، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 59 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق سبع مناطق في روسيا ليلًا.


وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة واعترضت 59 طائرة دون طيار أوكرانية".


وأوضحت الوزارة أنه قد تم تدمير "29 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و20 فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وثلاث فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونييج وفولغوغراد، واثنتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وساراتوف".

 

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