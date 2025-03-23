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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

صاروخ أطلق من اليمن،
صاروخ أطلق من اليمن، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي وذلك بعدما تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية".

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد قالت إن صفارات الإنذار دوت في منطقة وسط إسرائيل وفي أكثر من 20 مدينة وبلدة بينها تل أبيب والقدس وشمال الضفة الغربية.

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جيش الإحتلال الإسرائيلي اليمن إسرائيل تل أبيب القدس

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