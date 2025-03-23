الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

عقب تداول صور له، ضبط عاطل بحوزة أسلحة نارية في القليوبية

ضبط عاطل بحوزة أسلحة
ضبط عاطل بحوزة أسلحة نارية فى القليوبية، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية،  ملابسات تداول منشور مصحوب بصور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بالقليوبية.

عقب تداول صور له.. ضبط عاطل بحوزة أسلحة نارية فى القليوبية 
عقب تداول صور له.. ضبط عاطل بحوزة أسلحة نارية فى القليوبية 

عقب تداول صور له.. ضبط عاطل بحوزة أسلحة نارية فى القليوبية 



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور مصحوب بصور على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بالقليوبية.
 

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وبالفحص، تمكن رجال المباحث من تحديد الشخص الظاهر بالصور وضبطه وتبين بانه عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

 

وبمواجهته اعترف بأن تلك الصور قديمة تم التقاطها منذ حوالى 4 سنوات، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة النارية الظاهرة فى الصور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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