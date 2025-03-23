الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انخفاض حاد في بورصة تل أبيب لهذا السبب

بورصة تل أبيب
بورصة تل أبيب

أفادت صحيفة معاريف بتسجيل انخفاضات حادة مع افتتاح التداول في البورصة بتل أبيب متأثرة بالأزمة الدستورية في البلاد.

تراجع حاد في بورصة تل أبيب 

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية برصد انخفاضات في بورصة تل أبيب على خلفية إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، مشيرة إلى أن الشيكل الإسرائيلي يظهر ضعفا في سوق صرف العملات.

يأتي ذلك في ظل معارضة عدد كبير من رجال الاعمال ورؤساء الشركات في إسرائيل لقرار نتنياهو،  حيث ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن قطاع الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الإسرائيلية يعارضون إقالة رئيس الشاباك.

 

منتدى قطاع الأعمال يعارض قرار نتنياهو 

 وأكد منتدى قطاع الأعمال أن آخر ما تحتاجه إسرائيل  الآن معركة داخلية يقيل فيها نتنياهو رئيس الشاباك في ظل تضارب مصالح خطير.

ومن جانبها نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن منتدى الأعمال الإسرائيلي قوله: سنقف خلف حراس البوابة، وندعو نتنياهو إلى وقف تدمير الديمقراطية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تل أبيب البورصة رئيس جهاز الشاباك

مواد متعلقة

إغلاق مطار بن جوريون في تل أبيب عقب إطلاق صاروخ حوثي

سماء مشتعلة، رسائل إسرائيل من استهداف سوريا: ترفض بناء الشرع جيشًا نظاميًّا وإعادة الوجود الإيراني.. وتؤكد: تل أبيب تمتلك قواعد اللعبة في الجنوب

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات ضم زيزو

أخبار مصر: موعد زيادة المعاشات، الأوقاف تحذر المواطنين من سرقة بياناتهم، مفاجآت عقد زيزو في الأهلي، فريق بحث لضبط المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

تطورات أزمة تجديد أكرم توفيق مع الأهلي

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

الأهلي يخوض مواجهة طلائع الجيش بفريق 2005 في كأس عاصمة مصر

الأمن يكشف حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها فى منشأة ناصر

أخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

أسعار الذهب اليوم الأحد 23 مارس 2025 بالصاغة

منوعات

المزيد

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

أمريكا تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة

دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض يفوق التقديرات الحالية بكثير

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للعمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة نقيوس وإفشال مخطط البيزنطيين في استرداد مصر

هل نشر الأدعية والآيات عبر مواقع التواصل يعد من الحسنات الجارية؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بسداد الديون وزوال الهم والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية