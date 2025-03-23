انخفاض حاد في بورصة تل أبيب لهذا السبب

أفادت صحيفة معاريف بتسجيل انخفاضات حادة مع افتتاح التداول في البورصة بتل أبيب متأثرة بالأزمة الدستورية في البلاد.

تراجع حاد في بورصة تل أبيب

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية برصد انخفاضات في بورصة تل أبيب على خلفية إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، مشيرة إلى أن الشيكل الإسرائيلي يظهر ضعفا في سوق صرف العملات.

يأتي ذلك في ظل معارضة عدد كبير من رجال الاعمال ورؤساء الشركات في إسرائيل لقرار نتنياهو، حيث ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن قطاع الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الإسرائيلية يعارضون إقالة رئيس الشاباك.

منتدى قطاع الأعمال يعارض قرار نتنياهو

وأكد منتدى قطاع الأعمال أن آخر ما تحتاجه إسرائيل الآن معركة داخلية يقيل فيها نتنياهو رئيس الشاباك في ظل تضارب مصالح خطير.

ومن جانبها نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن منتدى الأعمال الإسرائيلي قوله: سنقف خلف حراس البوابة، وندعو نتنياهو إلى وقف تدمير الديمقراطية.

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