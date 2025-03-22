الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

باريس تعلق على التصعيد العسكري جنوبي لبنان

التصعيد العسكري،
التصعيد العسكري، فيتو

نددت فرنسا مساء السبت بإطلاق صواريخ على إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ودعت تل أبيب إلى "ضبط النفس إثر استئنافها ضرباتها ردا على" هذا الأمر.

 

باريس تعلق على التصعيد العسكري جنوبي لبنان

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن "فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى احترام الالتزامات في إطار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، بهدف تجنب تصعيد قد تكون له تداعيات خطيرة على أمن لبنان وإسرائيل والمنطقة برمتها".

وذكر بيان الخارجية الفرنسية "بأهمية عدم المساس بالتقدم الملحوظ الذي أحرز في الأشهر الأخيرة لضمان أمن الإسرائيليين واللبنانيين على جانبي الخط الأزرق"، وفق تعبيره.

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