حقيقة مطالبة فرنسا وبريطانيا رعاياهما بمغادرة تركيا

أصدرت السلطات التركية اليوم السبت، بيانا نفت فيه ما تم تداوله من ادعاءات على وسائل إعلام إسرائيلية، حول مطالبة فرنسا وبريطانيا لمواطنيهما بمغادرة البلاد وسط الاحتجاجات.

تركيا تنفي تقارير تروج لمطالبة فرنسا وبريطانيا رعاياهما بمغادرة البلاد





وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصالات في الرئاسة التركية في بيان: "إن الادعاء بأن فرنسا والمملكة المتحدة دعتا مواطنيهما إلى مغادرة تركيا فورا، والذي روجت له حسابات الدعاية الإسرائيلية، غير صحيح، وعلى عكس هذه الادعاءات، لم تجر فرنسا ولا المملكة المتحدة أي اتصالات هاتفية مع مواطنيهما في بلدنا".



وأضاف البيان: "خلال المظاهرات التي نظمت في بعض المحافظات على خلفية المحاكمات الجارية في بلدنا، تعمل قواتنا الأمنية على ضمان الاستقرار والأمن للجميع بصبر وحكمة، فلا تعتمدوا على اتهامات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى التلاعب بالرأي العام الدولي".

وأدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إلى احتجاجات حاشدة، رغم تشديد السلطات إجراءاتها الأمنية في عدد من الشوارع المركزية وحظرها أي تجمعات أو مظاهرات في المدينة.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عن اعتقال 343 شخصا شاركوا باحتجاجات اندلعت الليلة الماضية في 9 مدن تركية من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير رفضا لتوقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وفي تعليق سابق على اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزب المعارضة الرئيسي يسعى للتغطية على أخطائه وخداع الشعب.

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