السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار قضائي ضد متهم بقتل شاب في العياط

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أمر قاضي معارضات الجيزة بتجديد حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بأحد شوارع منطقة العياط 15 يوم على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات، أن الشاب المتوفي كان واقفا أمام صالة رياضية تُعرف باسم "جيم الشرس" بدائرة القسم، عندما نشبت مشادة كلامية بينه وبين صاحب محل مجاور للصالة.

تطورت المشادة إلى مشاجرة، ليقوم صاحب المحل بطعن الشاب بسكين في منطقة البطن، ما أدى إلى وفاته على الفور، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزي.

وخلال التحقيقات، قال المتهم أنه لن يعرف المجني عليه من قبل، ولكنه كان يدافع عن نفسه بعد مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما، وقام باستلال سلاح أبيض وطعن الضحية في بطنه وأرداه قتيلا.

 

مقتل شاب في العياط 

 

البداية، كانت بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة قسم العياط.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة انتهت بمقتل شاب يدعى "علي م أ" (25 سنة) إثر تلقيه طعنه في البطن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حبس المتهم بقتل شاب دائرة قسم العياط قاضي معارضات الجيزة مقتل شاب في العياط منطقة العياط

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الوشق المصري يتصدر التريند بعد مهاجمته لجنود الاحتلال، والنشطاء: حتى الحيوانات ترفض وجودهم

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 فى المحافظات

اتحاد الكرة: لائحة كأس مصر لا تحدد مواعيد لطلب حكام أجانب

صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة الثلاثاء المقبل

هيكل حورية بحر على الساحل البريطاني يثير دهشة السكان (صور)

جحا يدعو إلى الإسلام في شوارع سوريا

غرامات جديدة على لاعبي الأهلي، اعرف السبب

منوعات

المزيد

هيكل حورية بحر على الساحل البريطاني يثير دهشة السكان (صور)

جحا يدعو إلى الإسلام في شوارع سوريا

شاهد، "مباراة القرن" في الملاكمة بين الراحلين جورج فورمان ومحمد علي

رحيل بطل الملاكمة الأسطوري جورج فورمان وتركي آل الشيخ ينعاه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد عرض مسلسل لام شمسية.. علامات تكشف تعرض طفلك للتحرش (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم

معارك وغزوات، معركة نهاوند وفتح الفتوح في عهد الفاروق

ما حكم الاعتكاف ولماذا في العشر الأواخر من رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية