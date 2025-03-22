قرار قضائي ضد متهم بقتل شاب في العياط

أمر قاضي معارضات الجيزة بتجديد حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بأحد شوارع منطقة العياط 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن الشاب المتوفي كان واقفا أمام صالة رياضية تُعرف باسم "جيم الشرس" بدائرة القسم، عندما نشبت مشادة كلامية بينه وبين صاحب محل مجاور للصالة.

تطورت المشادة إلى مشاجرة، ليقوم صاحب المحل بطعن الشاب بسكين في منطقة البطن، ما أدى إلى وفاته على الفور، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزي.

وخلال التحقيقات، قال المتهم أنه لن يعرف المجني عليه من قبل، ولكنه كان يدافع عن نفسه بعد مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما، وقام باستلال سلاح أبيض وطعن الضحية في بطنه وأرداه قتيلا.

مقتل شاب في العياط

البداية، كانت بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة قسم العياط.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة انتهت بمقتل شاب يدعى "علي م أ" (25 سنة) إثر تلقيه طعنه في البطن.

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