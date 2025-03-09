الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس 7 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض بالعياط

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 7 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض بالعياط،  وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

اتهام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار في الظهير الصحراوي

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارا من المقدم كريم عليان، رئيس مباحث العياط، يفيد فيه باتهام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار في الظهير الصحراوي بدائرة القسم

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وقوات الشرطة إلى مكان الواقعة، حيث تم مداهمة المكان الذي كان يشهد أعمال الحفر، وأسفرت المداهمة عن القبض على 7 أشخاص، والعثور على حفرة عميقة مع وجود أدوات حفر تُستخدم في التنقيب عن الآثار.

وتم التحفظ على موقع الحفر تحت حراسة أمنية، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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