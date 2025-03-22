من غير عمة وقفطان، التفاصيل الكاملة لظهور مختار جمعة خلال حفل إفطار «الشعب الجمهوري»

ظهر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، لأول مرة بعد خروجه من الوزارة، بدون العمة والقفطان خلال مشاركته فى حفل إفطار حزب الشعب الجمهوي، مرتديا بدلة وكرافتة في مشهد لم يعتد الظهور به من قبل في أي مناسبة عامة.

مختار جمعة بصحبة المستشار محمود فوزي وحازم عمر

وفي شهر يوليو الماضي غادر مختار جمعة الوزارة بعد 11 عاما قضاها وزيرا للأوقاف، عمل خلالها مع أكثر من رئيس وزراء.

وكتب جمعة وقتها منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قال فيه: "نؤمن إيمانا يقينيا أن سنة الحياة هي التدوال"، وأضاف: "حسبنا أننا اجتهدنا وما قصدنا غير وجهه سبحانه، وما عمدنا أو ركنا إلى الراحة قط طوال مدة تحملنا للأمانة".

مختار جمعة بصحبة المستشار محمود فوزي وحازم عمر

وأضاف مختار جمعة: "نتمنى لمن يتولون مهام قيادة هذا البلد في مختلف المجالات وعلى رأسهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كل الخير وكل التوفيق في قيادة سفينة مصرنا العزيزة.. مقدرا كل التقدير ما أولاني سيادته إياه من ثقة كبيرة وإكرام كبير طوال هذه المدة التي شرفت فيها بالعمل وزيرا للأوقاف".

مختار جمعة بالبدلة

وتابع جمعة: "سنظل جنودا أوفياء لديننا ولوطننا العزيز ما حيينا.. فمن لا خير لوطنه فيه لا خير فيه أصلا، وستظل هذه عقيدتنا التي لا نحيد عنها قيد أنملة".

ووجه جمعة تحية خاصة إلى المهندس مصطفى مدبولي قائلًا: "تحية لمعالي رئيس الوزراء على رقي خلقه وكريم مقابلته الراقية التي أكرمني بها اليوم، وما أكرمنا به من تعهد ومتابعة طوال مدة عملنا تحت رئاسة سيادته".

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