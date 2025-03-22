السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

من غير عمة وقفطان، التفاصيل الكاملة لظهور مختار جمعة خلال حفل إفطار «الشعب الجمهوري»

مختار جمعة
مختار جمعة

ظهر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، لأول مرة بعد خروجه من الوزارة،  بدون العمة والقفطان خلال مشاركته فى حفل إفطار حزب الشعب الجمهوي، مرتديا بدلة وكرافتة في مشهد لم يعتد الظهور به من قبل في أي مناسبة عامة.  

مختار جمعة بصحبة المستشار محمود فوزي وحازم عمر 
مختار جمعة بصحبة المستشار محمود فوزي وحازم عمر 

وفي شهر يوليو الماضي غادر مختار جمعة الوزارة بعد 11 عاما قضاها وزيرا للأوقاف، عمل خلالها مع أكثر من رئيس وزراء.  

وكتب جمعة وقتها منشورا  عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قال فيه: "نؤمن إيمانا يقينيا أن سنة الحياة هي التدوال"، وأضاف: "حسبنا أننا اجتهدنا وما قصدنا غير وجهه سبحانه، وما عمدنا أو ركنا إلى الراحة قط طوال مدة تحملنا للأمانة".

مختار جمعة بصحبة المستشار محمود فوزي وحازم عمر 
مختار جمعة بصحبة المستشار محمود فوزي وحازم عمر 

وأضاف مختار جمعة: "نتمنى لمن يتولون مهام قيادة هذا البلد في مختلف المجالات وعلى رأسهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كل الخير وكل التوفيق في قيادة سفينة مصرنا العزيزة.. مقدرا كل التقدير ما أولاني سيادته إياه من ثقة كبيرة وإكرام كبير طوال هذه المدة التي شرفت فيها بالعمل وزيرا للأوقاف".

مختار جمعة بالبدلة 
مختار جمعة بالبدلة 

وتابع جمعة: "سنظل جنودا أوفياء لديننا ولوطننا العزيز ما حيينا.. فمن لا خير لوطنه فيه لا خير فيه أصلا، وستظل هذه عقيدتنا التي لا نحيد عنها قيد أنملة".

ووجه جمعة تحية خاصة إلى المهندس مصطفى مدبولي قائلًا: "تحية لمعالي رئيس الوزراء على رقي خلقه وكريم مقابلته الراقية التي أكرمني بها اليوم، وما أكرمنا به من تعهد ومتابعة طوال مدة عملنا تحت رئاسة سيادته". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مختار جمعة محمد مختار جمعة وزير الاوقاف السابق حفل إفطار حزب الشعب الجمهوي

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الوشق المصري يتصدر التريند بعد مهاجمته لجنود الاحتلال، والنشطاء: حتى الحيوانات ترفض وجودهم

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 فى المحافظات

اتحاد الكرة: لائحة كأس مصر لا تحدد مواعيد لطلب حكام أجانب

صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة الثلاثاء المقبل

هيكل حورية بحر على الساحل البريطاني يثير دهشة السكان (صور)

جحا يدعو إلى الإسلام في شوارع سوريا

غرامات جديدة على لاعبي الأهلي، اعرف السبب

منوعات

المزيد

هيكل حورية بحر على الساحل البريطاني يثير دهشة السكان (صور)

جحا يدعو إلى الإسلام في شوارع سوريا

شاهد، "مباراة القرن" في الملاكمة بين الراحلين جورج فورمان ومحمد علي

رحيل بطل الملاكمة الأسطوري جورج فورمان وتركي آل الشيخ ينعاه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد عرض مسلسل لام شمسية.. علامات تكشف تعرض طفلك للتحرش (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم

معارك وغزوات، معركة نهاوند وفتح الفتوح في عهد الفاروق

ما حكم الاعتكاف ولماذا في العشر الأواخر من رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية