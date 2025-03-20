أهم الدروس المستفادة من فتح مكة.. وزير الأوقاف السابق يجيب

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أن فتح مكة كان نقطة تحول كبيرة وبالغة في حياة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه رضوان الله عليهم وتاريخنا الإسلامي بصفة عامة.



ترسيخ الإسلام لمبدأ التسامح والعفو عند المقدرة

وأشار إلي أن من أهم الدروس التي نستفيدها من هذا الفتح، هو ترسيخ الإسلام لمبدأ التسامح والعفو عند المقدرة، ذلك أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد دخل مكة في عزة وتواضع، وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يعظم الله الكعبة"، ثم دخل الكعبة مكبرًا في أرجائها وموحدًا الله (عز وجل) وأخذ يشير إلى الأصنام وهى تتساقط أمامه وهو يقول: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا}، ثم خرج من الكعبة وخطب في أهل مكة قائلا: (ما تظنون أنى فاعل بكم؟) قالوا: خيرًا، أخ كريم، وابن أخ كريم، فقال قولته المشهورة: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) وهو ما يجسد قيمة التسامح في أسمى معانيها.

الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال



و أضاف وزير الأوقاف السابق لـ “فيتو” أن الدرس الثاني فهو بيان أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، فما يكون راجحا في عصر أو وقت قد يكون يصبح أو يصير مرجوحا في عصر أو وقت آخر، وما يكون مرجوحا تارة في وقت قد يكون راجحا في وقت آخر، وهذا ما فعله النبي (صلى الله عليه وسلم) في حياته , فحين جاء سيدنا صفوان بن أمية مهاجرا من مكة إلى المدينة قال له (صلى الله عليه وسلم): (ما حملك على هذا؟)، فقال صفوان: قيل لي لا دين لمن لم يهاجر، فقال له (صلى الله عليه وسلم): ( ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية )، إذن قد تغير حكم الهجرة بعد الفتح لاختلاف الحال.



وهو ما يؤكد مرونة الشريعة الإسلامية ومراعاتها للظروف والأحوال المتغيرة، فلا جمود ولا انغلاق في الإسلام، فمن آمن كان يهاجر لعلة الاستضعاف في مكة وطلب للنصرة في المدينة ، فلما زالت علة الاستضعاف في مكة تغير حكم الهجرة، وهو ما يدعونا دائما إلى عمق الفهم ومراعاة فقه الواقع ومتغيراته، وعدم الجمود عند ظواهر بعض النصوص أو تجاهل عللها وملابساتها، ومعلوم أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.