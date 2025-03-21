إدارة ترامب تلغي الوضع القانوني المؤقت لـ 530 ألف شخص

أفاد إشعار صادر عن السجل الاتحادي الأمريكي اليوم الجمعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستلغي الوضع القانوني المؤقت لما يصل إلى 530 ألف شخص.

وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا في الولايات المتحدة، في أحدث تصعيد لحملته على الهجرة.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 24 أبريل

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