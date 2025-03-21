الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

واشنطن تدعو لتشكيل حكومة شاملة يقودها المدنيون في سوريا

الخارجية الامريكية،فيتو
الخارجية الامريكية،فيتو

دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تشكيل حكومة شاملة يقودها المدنيون في سوريا.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أكدت الوزارة في بيان أن  واشنطن تراقب تصرفات الحكومة السورية ا الانتقالية على وجه العموم، في إطار تحديدها لسياستها المستقبلية مع سوريا.

وكانت مصادر مطلعة على مجريات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في دمشق، قد ذكرت أن هناك توجهًا لتكليف رجل الأعمال السوري أيمن أصفري بتشكيل حكومة سورية جديدة.

وسبق أن التقى أصفري بالرئيس السوري أحمد الشرع في 5 يناير الماضي، في قصر الشعب، برفقة رجال أعمال سوريين آخرين.

ويعتبر أصفري شخصية تكنوقراطية تنحدر من إدلب، المحافظة التي كانت في السنوات الأخيرة، موطنًا لعناصر "تحرير الشام".

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الخارجية الأمريكية سوريا واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية

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