الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

أمريكا ترفض الكشف عن هوية وفدها المشارك في مفاوضات الرياض بشأن أوكرانيا

الخارجية الامريكية،فيتو
الخارجية الامريكية،فيتو

رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس الكشف عن تشكيلة الوفد الأمريكي للمفاوضات من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا، والتي تقام في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت بروس في مؤتمر صحفي: "لن أتحدث عن أشخاص محددين في الوفد هؤلاء مسؤولون رفيعو المستوى، وليسوا مديرين".

وأضافت أنها تعتبر أنه من غير المناسب مناقشة أسماء أفراد محددين.

وأكد المبعوث الأمريكي لأوكرانيا كيث كيلوج في وقت سابق أن واشنطن تنوي إجراء ما يسمى بمحادثات تقريب وجهات النظر في السعودية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا لفهم شروط كل جانب لوقف إطلاق النار. وأوضح أن الولايات المتحدة تنوي إجراء محادثات غير مباشرة بين ممثلي روسيا وأوكرانيا، حيث يحضر كلا الطرفين، ويستضافان في غرف منفصلة، ​​ثم يسألان كل على حدة عن شروطه.

 وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن المفاوضات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة ستجرى في الرياض في 24 مارس.

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