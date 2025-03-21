الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

صحيفة إسرائيلية: يتم التجهيز لاحتلال قطاع غزة بالكامل

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها: بينما يجري انتظار مفاوضات مشكوك في نتيجتها، يتم تجهيز الأرضية لعملية واسعة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

خطة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة 

وقالت المصادر:" إن إسرائيل يبدو أنها تخفي في الوقت الراهن النوايا الحقيقية للحكومة والجيش،  والتصعيد يبدو أنه سيتفاقم دون التوصل لصفقة، بسبب ضغط الحكومة لصالح توسيع رقعة القتال".

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وفي وقت سابق قال وزير جيش الاحتلال  الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال "سيسيطر بشكل دائم على أجزاء من قطاع غزة"، حتى تفرج حركة حماس عن الرهائن المحتجزين لديها.

الاستيلاء على مناطق إضافية في غزة

 وقال كاتس في تصريحات نشرتها صحيفة "جيروزالم بوست": "أصدرت تعليمات للجيش بالاستيلاء على مناطق إضافية في غزة، وإخلاء السكان، وتوسيع المناطق الأمنية حول غزة لحماية البلدات الإسرائيلية والجنود".

 

وتابع: "كلما أصرت حماس على رفضها إطلاق سراح الرهائن، زادت الأراضي التي ستخسرها، التي سيتم ضمها إلى إسرائيل".

 

كما قال إن الضغط الإسرائيلي سيشمل "إجلاء سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب لإعادة التوطين".

واختتم حديثه قائلا: "إذا لم يفرج عن الرهائن، ستواصل إسرائيل الاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي في القطاع للسيطرة الدائمة".

 

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غزة إسرائيل جيش الإحتلال الإسرائيلي

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