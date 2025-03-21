رويترز: أمريكا تبدي موافقة مبدئية على مقترح مصر لوقف إطلاق النار في غزة

نقلت وكالة رويترز عن مصادر خاصة، قولها: إن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت موافقة مبدئية على مقترح مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مقترح مصر لوقف إطلاق النار في غزة

وأوضحت وكالة رويترز، أن مصر اقترحت وضع جدول زمني للإفراج عن الرهائن وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

وسنوافيكم بالتفاصيل…

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