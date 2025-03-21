الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

5 شهداء في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بحي التفاح

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، أن 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال استشهدوا في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت منظمة اليونيسيف أمس  الخميس: إن أكثر من 200 طفل استشهدوا في موجة الغارات الأخيرة على قطاع غزة وهذا رقم صادم.

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استشهاد أكثر من 200 طفل بغزة 

وأضافت اليونيسيف: أن آلاف السكان يتنقلون باستمرار من منطقة لأخرى في ظروف جوية قاسية وآلاف الأطفال ممن لم يُقتلوا يصابون بإصابات خطرة للغاية.

وأوضحت أن  مستشفيات قطاع غزة عاجزة عن معالجة الكارثة الناجمة عن القصف المتواصل.

وتابعت: آثار الحصار الغذائي شديدة على سكان قطاع غزة وخصوصا الأطفال، وأسعار المواد الأساسية المتاحة صارت جنونية ولا يطيقها معظم سكان القطاع وكثير من الأطفال تُوفوا بسبب غياب مستلزمات طبية حيوية.

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