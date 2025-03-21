الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

قادة الصناعات فائقة الدقة بإسرائيل يهددون حكومة نتنياهو

رئيس الشاباك، فيتو
رئيس الشاباك، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن قادة الصناعات فائقة الدقة بإسرائيل هددوا باتخاذ إجراءات إذا خرقت الحكومة قرار المحكمة العليا بتجميد عزل رئيس الشاباك رونين بار.

قادة الصناعات فائقة الدقة بإسرائيل يهددون حكومة نتنياهو 

وأضاف  قادة الصناعات فائقة الدقة "إذا خرقت الحكومة قرار المحكمة العليا بتجميد عزل رئيس الشاباك سنشل السوق".

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أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، وذلك حتى صدور قرار آخر.

ووفقا لما نشرت القناة 12 الإسرائيلية أوضحت القاضية جيلا كانفي-شتاينيتس أن الأمر صدر "بهدف منع الادعاء بحدوث وضع لا يمكن الرجوع عنه"، وقررت أن يتم النظر في الالتماسات أمام هيئة قضائية في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز الموعد 8 أبريل".

تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك

وفي قرارها، أمرت القاضية كلا من رئيس الوزراء، والمستشارة القانونية لرئيس الوزراء، ورئيس الشاباك بتقديم موقفهم من طلب تجميد الإقالة حتى يوم الاثنين المقبل، كما يجب عليهم تقديم ردهم الكامل على الالتماسات قبل موعد الجلسة بـ72 ساعة.

ومن خلال مقتطفات نشرت من اجتماع الحكومة الذي استمر حتى ساعات الفجر، والذي وافق فيه الوزراء بالإجماع على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح إلى أنه لن يحترم قرار المحكمة العليا بهذا الشأن.

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