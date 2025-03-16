جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استهداف عنصرين من حزب الله في غارات، زاعما أنهما كانا يديران عمليات في بلدتي ياطر وميس الجبل بجنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

وفي السياق ذاته أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان إن مواطنا استشهد في غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على بلدة ياطر جنوبي البلاد.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، من خلال استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد بالإضافة إلي رفضه الانسحاب بالكامل.

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