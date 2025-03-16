استشهاد فلسطيني ببلدة جحر الديك وسط غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن فلسطينيا استشهد إثر قصف شنته طائرة مسيّرة إسرائيلية على بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وبالأمس السبت أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان، عن استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، بينهم 40 شهيدا خلال الأسبوعين الماضيين.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها: إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 48543 شهيدا و111981.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، عن استشهاد 19 فلسطينيا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأفاد مراسل الحدث بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي بالمسيرات لبيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى 9 أشخاص.

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