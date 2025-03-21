خبيرة تغذية توضح أفضل الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن

في رحلة البحث عن الوزن المثالي، يصطدم الكثيرون بعقبات وتحديات تجعل الاستمرار في الأنظمة الغذائية الصحية أمرًا صعبًا.

وأكدت أخصائية التغذية المعتمدة ناتالي روميتو، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، على أن "سر النجاح يكمن في اختيار النظام الغذائي الذي يتناسب مع نمط حياة كل فرد وتفضيلاته الغذائية".

الانظمة الغذائية الرائجة، هل هي حلول سريعة أم وهم زائف؟

تحذر روميتو من الانسياق وراء الحميات الرائجة التي تعد بنتائج سريعة، مشيرة إلى أن "معظم هذه الحميات تفشل على المدى الطويل لأنها لا تتناسب مع احتياجات الجسم ولا يمكن الالتزام بها بشكل دائم". وتنصح بالتركيز على الأنظمة الغذائية المدعومة بالأبحاث العلمية والتي تعتمد على مبادئ التغذية الصحية المتوازنة.

الأنظمة الغذائية الموصى بها

النظام الغذائي المتوسطي

يعتمد هذا النظام على الأطعمة النباتية مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية وزيت الزيتون.

وأثبتت الدراسات العلمية أن هذا النظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، ويعزز فقدان الوزن، وللنجاح في التخلص من الوزن الزائد يمكن:

تناول خمس حصص على الأقل من الفواكه والخضراوات يوميًا.

استبدال الدهون المشبعة بالدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون والمكسرات.

تناول الأسماك مرتين على الأقل أسبوعيًا.

التقليل من اللحوم الحمراء.

نظام البروتين المعتدلة

تركز هذه الخطة على تناول كميات معتدلة من البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية.

توصي بتوزيع السعرات الحرارية اليومية بنسبة 30% بروتين، 30% دهون، و40% كربوهيدرات.

من المهم تخطيط الوجبات مسبقًا وتتبع السعرات الحرارية باستخدام التطبيقات المتخصصة، واختيار مصادر البروتين الصحية مثل الدجاج والأسماك والبقوليات، بالإضافة إلى 0التركيز على الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون، والتقليل من الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة.

نظام داش

تهدف هذه الحمية إلى خفض ضغط الدم والكوليسترول، ويمكن أن تساعد أيضًا في فقدان الوزن.

تعتمد على تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، والحد من تناول الصوديوم، ومن المهم القيام بالآتي:

قراءة ملصقات الأطعمة للتحقق من محتوى الصوديوم.

استخدام التوابل والأعشاب بدلًا من الملح لإضافة نكهة إلى الطعام.

تناول الفواكه والخضراوات الطازجة بدلًا من المعلبة.

التقليل من اللحوم المصنعة.

النظام الغذائي النباتي الكامل

يستبعد هذا النظام جميع المنتجات الحيوانية، ويعتمد على الأطعمة النباتية الكاملة.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسمنة، ويعزز صحة الجهاز الهضمي.

من المهم الحصول على البروتين من مصادر نباتية مثل البقوليات والتوفو والكينوا، وتناول المكملات الغذائية لضمان الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية، بالإضافة لتنويع في الأطعمة النباتية لضمان الحصول على جميع العناصر الغذائية.

كيف تختار النظام الغذائي المناسب لك؟

تشدد روميتو على أهمية الاستماع إلى احتياجات الجسم وتفضيلاته الغذائية عند اختيار النظام الغذائي المناسب. وتضيف: "الأمر لا يتعلق فقط بفقدان الوزن، بل يتعلق أيضًا بتغيير نمط الحياة وتبني عادات صحية دائمة"، لذلك يجب:

استشر أخصائي تغذية قبل البدء في أي نظام غذائي جديد.

حدد أهدافًا واقعية وقابلة للتحقيق.

مارس الرياضة بانتظام.

احصل على قسط كافٍ من النوم.

تجنب الإجهاد والتوتر.

شرب كميات كافية من الماء.

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