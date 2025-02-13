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صحة ومرأة

تأثير فقدان الوزن أثناء الحمل، وما هو الوزن المثالي؟

فقدان الوزن أثناء
فقدان الوزن أثناء الحمل، فيتو

 من الطبيعي زيادة الوزن أثناء الحمل، ففي نهاية الحمل، يصل حجم الدم المتزايد، والسائل الأمينوسي، والمشيمة والجنين المتنامي إلى حوالي 9 كيلوجرام.

وتعاني بعض السيدات عند رؤية أجسادهم تتغير أثناء الحمل، والذي يؤدي ذلك إلى محاولة البعض إدارة أو تقليل زيادة الوزن.

هل يمكنك إنقاص الوزن أثناء الحمل؟

 يتطلب الحمل اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن والبروتين والدهون الصحية، ولكن إذا كانت السيدة تقلل من السعرات الحرارية أو تتبع نظامًا غذائيًا مقيدًا، فغالبًا لن تحصل على ما يحتاجه الجسم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

لذلك لا ينبغي أن يكون هدف السيدة الحامل هو فقدان الوزن للحفاظ على صحة الجنين والأم.

يجب التركيز على الصحة، وليس إنقاص الوزن، فمن المهم تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون، وتقليل تناول الأطعمة شديدة المعالجة، والتي تحتوي على سعرات حرارية أكثر دون الكثير من التغذية.

ما مقدار الوزن الذي يجب أكتسابه أثناء الحمل؟

تتراوح زيادة الوزن من أثناء الحمل 4.5 كيلوجرام إلى 18 كيلوجرام أو أكثر، وتشير الإرشادات الحالية إلى أن النساء الحوامل يجب أن يكتسبن:

من 12 إلى 12 كيلوجرامً إذا كان مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5

من 11 إلى 15.8 كيلوجرام إذا كان مؤشر كتلة الجسم من 18.5 إلى 24.9

من 6.8 إلى 11 كيلوجرامً إذا كان مؤشر كتلة الجسم من 25 إلى 29.9

من 4.9 إلى 9 كيلوجرامً إذا كان مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى.

تأثير إنقاص الوزن في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

لا تكتسب معظم السيدات الكثير من الوزن في الأشهر الثلاثة الأولى لأن الجنين لا يزال صغيرًا ولا يحتاج إلى تلك السعرات الحرارية الإضافية بعد، إن اكتساب من نصف إلى 1.8 كيلوجرام في الأسابيع الاثني عشر الأولى هو هدف جيد لمعظم النساء.

فالثلث الأول من الحمل هو وقت مهم لتكوين أعضاء الأطفال، بما في ذلك الدماغ والحبل الشوكي، ولا يجب تقييد السعرات الحرارية أو بعض الأطعمة عمدًا ما لم يمنح الطبيب التعليمات بذلك.

تثبيت الوزن أثناء الحمل

لا يجب أن تهدف السيدات الحوامل إلى إنقاص الوزن، ولكن في ذات الوقت فأن اكتساب الكثير من الوزن أثناء الحمل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية.

زيادة الوزن أثناء الحمل قد تؤدي إلى مشاكل مثل سكر الحمل أو تسمم الحمل، ويمكن استبدال الأطعمة المصنعة عالية السعرات الحرارية والسكريات لصالح الفواكه والخضروات الكاملة.

ومن المهم البحث إلى السكر والسعرات الحرارية الموجودة في المشروبات مثل الصودا والعصير، ويمكن شرب الماء بدلًا من هذه المشروبات يمكن أن يقلل من السعرات الحرارية غير الضرورية دون التضحية بالتغذية الضرورية.

يمكنك أيضًا ممارسة الرياضة بأمان أثناء الحمل، والتي لها العديد من الفوائد التي تتجاوز الحفاظ على الوزن تحت السيطرة، حيث تخفف التمارين المنتظمة من الآلام والأوجاع، وتعزز مستويات الطاقة وتحسن جودة النوم، كما أنها تقلل من خطر حدوث مضاعفات الحمل والولادة القيصرية.

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