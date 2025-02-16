تؤدي إلى فقدان الوزن وتحافظ على صحة القلب، تعرف على فوائد الألياف للجسم

يحتاج الجسم إلى الألياف الغذائية لأسباب عديدة، على سبيل المثال، يمكن أن تساعد في إدارة الوزن، ومنع الإمساك، وتعزيز صحة الأمعاء، وقد تساعد الألياف أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2.

الألياف الغذائية، والمعروفة أيضًا باسم العلف الخشن، هي الجزء غير القابل للهضم من الأطعمة النباتية.

توجد الألياف في الغالب في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، ويوجد نوعان من الألياف - القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان - وكلاهما يلعب دورًا مهمًا في الصحة:

لا تذوب الألياف غير القابلة للذوبان في الماء وتضيف حجمًا إلى البراز، مما يمنع الإمساك،

وتمتص الألياف القابلة للذوبان الماء، وتشكل مادة تشبه الهلام في الجهاز الهضمي، وتساعد الألياف القابلة للذوبان في خفض مستويات الكوليسترول وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

فوائد تناول الألياف

الألياف الغذائية جزء أساسي من النظام الغذائي الصحي، وهي ضرورية للحفاظ على صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بأمراض صحية مزمنة.

لا يحصل معظم الناس على ما يكفي من الألياف من وجباتهم الغذائية، ف 5٪ فقط من السكان حول العالم يستوفون توصيات المدخول الكافي، وهذا يعني أن معظم الناس يمكنهم الحصول على فوائد صحية من زيادة تناولهم اليومي للألياف.

إن تناول الألياف له فوائد صحية عديدة:

الحماية من أمراض القلب

لقد قامت العديد من الدراسات على مدى العقود العديدة الماضية بفحص تأثير الألياف الغذائية على صحة القلب، بما في ذلك الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

وجدت المراجعات البجثية أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بالألياف قد انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير وانخفض معدل الوفيات بسبب هذه الحالات.

وتعود هذه التأثيرات الوقائية للقلب لأن الألياف تقلل من الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والذي يُسمى أيضًا "الكوليسترول السيئ"، وهو خطر كبير لأمراض القلب.

صحة أمعاء أفضل

الألياف مهمة للحفاظ على صحة الأمعاء، ويمكن أن يمنع تناول كمية كافية من الألياف الإمساك أو يخففه، مما يساعد الفضلات على التحرك بسلاسة عبر الجسم، كما أنه يشجع ميكروبات الأمعاء الصحية.

وتزيد الألياف الغذائية من حجم البراز، وتساعد في تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، وتقلل من الوقت الذي تقضيه الفضلات داخل الأمعاء.

وفقًا للمراجعات، فإن الألياف الغذائية لها تأثير إيجابي على اضطرابات الجهاز الهضمي، بما في ذلك:

قرحة القولون والمستقيم

فتق الحجاب الحاجز

مرض الارتجاع المعدي المريئي

مرض الرتوج

البواسير

أفادت المراجعات أن تناول الألياف قد يقلل من خطر إصابة الشخص بسرطان القولون والمستقيم.

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري

قد يكون لإضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائي فوائد أيضًا لمرض السكري، ويمكن أن تساعد الألياف في إبطاء امتصاص الجسم للسكر، مما يساعد في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.

وأفادت المراجعات أن الأشخاص الذين تناولوا وجبات غنية بالألياف، وخاصة ألياف الحبوب، لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2، كما أبلغ هؤلاء الأفراد عن انخفاض طفيف في مستويات الجلوكوز في الدم.

إدارة الوزن

بالنسبة للأشخاص الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف الغذائية في تنظيم فقدان الوزن، وتساعد الأطعمة الغنية بالألياف الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول وقد تساعد الأشخاص على الالتزام بنظام غذائي.

وخلصت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين زادوا من تناول الألياف الغذائية زادوا من فقدان الوزن والالتزام بالقيود الحرارية الغذائية.

أنواع الألياف الغذائية

تشمل الألياف عديدات السكاريد غير النشوية، مثل السليلوز، والديكسترين، والإينولين، واللجنين، والكيتين، والبكتين، وبيتا جلوكان، والشمع، والسكاريدات القليلة.

الألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان هما نوعان من الألياف الغذائية.

الألياف القابلة للذوبان

تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء وتشكل مادة تشبه الهلام في المعدة، وتقوم البكتيريا لاحقًا بتكسير الهلام في الأمعاء الغليظة، وتوفر الألياف القابلة للذوبان بعض السعرات الحرارية للفرد.

توفر الألياف القابلة للذوبان الفوائد التالية:

خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم من خلال التأثير على كيفية امتصاص الجسم للدهون الغذائية والكوليسترول

إبطاء امتصاص الكربوهيدرات الأخرى من خلال الهضم، مما قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم

وتتضمن المصادر الجيدة للألياف القابلة للذوبان ما يلي:

الفاصولياء

الفواكه

الشوفان

المكسرات

الخضروات

الألياف غير القابلة للذوبان

لا تذوب الألياف غير القابلة للذوبان في الماء وتمر عبر الجهاز الهضمي، سليمة في الغالب، ولا توفر سعرات حرارية.

تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في بناء كتلة في البراز، مما يساعد الشخص على إخراج البراز بشكل أسرع، ويمكن أن تساعد أيضًا في منع الإمساك.

تتضمن المصادر الجيدة للألياف غير القابلة للذوبان ما يلي:

الفواكه

المكسرات

الخضروات

الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة

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