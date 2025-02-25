فوائد الكركديه، يحسن مستويات الدهون في الدم ويعزز صحة الكبد

يُعرف نبات الكركديه بغناه بمضادات الأكسدة القوية، مما يجعله خيارًا صحيًا متعدد الفوائد، وأظهرت الدراسات أن الكركديه قد يساهم في تعزيز فقدان الوزن، ومكافحة نمو البكتيريا والخلايا السرطانية، ودعم صحة القلب والكبد.

مشروب الكركديه

يتوفر الكركديه في صورة مستخلص أو شاي عشبي، يتم تحضيره بنقع أجزاء النبات في الماء المغلي، ويتميز شاي الكركديه بنكهته اللاذعة التي تشبه التوت البري، ويمكن تناوله ساخنًا أو باردًا.

أنواع الكركديه وفوائده الصحية

تتعدد أنواع الكركديه، ولكن النوع الأكثر شيوعًا المستخدم في تحضير الشاي هو "الكركديه سبداريفا"، وقد كشفت الأبحاث عن فوائد صحية جمة لشاي الكركديه، تشمل خفض ضغط الدم، والحد من نمو البكتيريا، والمساعدة في إنقاص الوزن.

فوائد الكركديه الصحية

1. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الكركديه على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين والفلافونويد، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي.

الإجهاد التأكسدي هو حالة تسبب تلف الخلايا وتساهم في تطور الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

2. خفض ضغط الدم

أظهرت الدراسات أن شاي الكركديه يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

يعتقد أن الكركديه يعمل عن طريق توسيع الأوعية الدموية وتقليل حجم الدم، ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية لضغط الدم استشارة الطبيب قبل تناول شاي الكركديه.

3. تحسين مستويات الدهون في الدم

قد يساعد الكركديه في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4. تعزيز صحة الكبد

أظهرت الدراسات أن الكركديه يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الكبد وتقليل تراكم الدهون في الكبد.

قد يكون هذا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

5. تعزيز فقدان الوزن

تشير بعض الدراسات إلى أن الكركديه قد يساعد في تقليل وزن الجسم ودهون الجسم.

يعتقد أن الكركديه يعمل عن طريق تثبيط تكوين الخلايا الدهنية وتعزيز تكسير الدهون.

6. الوقاية من السرطان

يحتوي الكركديه على مركبات البوليفينول التي لها خصائص مضادة للسرطان.

أظهرت الدراسات أن مستخلص الكركديه يمكن أن يثبط نمو الخلايا السرطانية في المختبر.

7. تقليل نمو البكتيريا

أظهرت الدراسات أن الكركديه يمكن أن يثبط نمو بعض أنواع البكتيريا، بما في ذلك الإشريكية القولونية.

هذا يشير إلى أن الكركديه قد يكون له خصائص مضادة للميكروبات.

8. فوائد إضافية

قد يساعد الكركديه في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك.

قد يكون له خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم.

قد يساعد في تقوية جهاز المناعة بسبب احتوائه على فيتامين سي.

اضرار الكركديه

قد يتفاعل الكركديه مع بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم وأدوية الكوليسترول.

يجب على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناول الكركديه.

قد يسبب الكركديه انخفاضًا في مستويات السكر في الدم، لذا يجب على مرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بعناية.

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