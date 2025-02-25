فوائد الكركديه، يحسن مستويات الدهون في الدم ويعزز صحة الكبد

فوائد الكركديه، يحسن مستويات الدهون في الدم ويعزز صحة الكبد
يُعرف نبات الكركديه بغناه بمضادات الأكسدة القوية، مما يجعله خيارًا صحيًا متعدد الفوائد، وأظهرت الدراسات أن الكركديه قد يساهم في تعزيز فقدان الوزن، ومكافحة نمو البكتيريا والخلايا السرطانية، ودعم صحة القلب والكبد.
مشروب الكركديه
يتوفر الكركديه في صورة مستخلص أو شاي عشبي، يتم تحضيره بنقع أجزاء النبات في الماء المغلي، ويتميز شاي الكركديه بنكهته اللاذعة التي تشبه التوت البري، ويمكن تناوله ساخنًا أو باردًا.
أنواع الكركديه وفوائده الصحية
تتعدد أنواع الكركديه، ولكن النوع الأكثر شيوعًا المستخدم في تحضير الشاي هو "الكركديه سبداريفا"، وقد كشفت الأبحاث عن فوائد صحية جمة لشاي الكركديه، تشمل خفض ضغط الدم، والحد من نمو البكتيريا، والمساعدة في إنقاص الوزن.
فوائد الكركديه الصحية
1. غني بمضادات الأكسدة
يحتوي الكركديه على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين والفلافونويد، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي.
الإجهاد التأكسدي هو حالة تسبب تلف الخلايا وتساهم في تطور الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.
2. خفض ضغط الدم
أظهرت الدراسات أن شاي الكركديه يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.
يعتقد أن الكركديه يعمل عن طريق توسيع الأوعية الدموية وتقليل حجم الدم، ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية لضغط الدم استشارة الطبيب قبل تناول شاي الكركديه.
3. تحسين مستويات الدهون في الدم
قد يساعد الكركديه في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).
هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
4. تعزيز صحة الكبد
أظهرت الدراسات أن الكركديه يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الكبد وتقليل تراكم الدهون في الكبد.
قد يكون هذا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.
5. تعزيز فقدان الوزن
تشير بعض الدراسات إلى أن الكركديه قد يساعد في تقليل وزن الجسم ودهون الجسم.
يعتقد أن الكركديه يعمل عن طريق تثبيط تكوين الخلايا الدهنية وتعزيز تكسير الدهون.
6. الوقاية من السرطان
يحتوي الكركديه على مركبات البوليفينول التي لها خصائص مضادة للسرطان.
أظهرت الدراسات أن مستخلص الكركديه يمكن أن يثبط نمو الخلايا السرطانية في المختبر.
7. تقليل نمو البكتيريا
أظهرت الدراسات أن الكركديه يمكن أن يثبط نمو بعض أنواع البكتيريا، بما في ذلك الإشريكية القولونية.
هذا يشير إلى أن الكركديه قد يكون له خصائص مضادة للميكروبات.
8. فوائد إضافية
قد يساعد الكركديه في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك.
قد يكون له خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم.
قد يساعد في تقوية جهاز المناعة بسبب احتوائه على فيتامين سي.
اضرار الكركديه
قد يتفاعل الكركديه مع بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم وأدوية الكوليسترول.
يجب على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناول الكركديه.
قد يسبب الكركديه انخفاضًا في مستويات السكر في الدم، لذا يجب على مرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بعناية.
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