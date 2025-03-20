الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

رئيس الشاباك السابق يهاجم نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت القناة الـ12 عن رئيس الشاباك السابق كرمي جيلون:أكبر تهديد لبنيامين نتنياهو السيف على رأسه من ساسة يتبعون نهجه الإجرامي.

رئيس الشاباك يهاجم نتنياهو

وقال رئيس الشاباك السابق: نتنياهو يختار أسلوب الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع والمظاهرة بالقدس اليوم قد تكون آخر المظاهرات الديمقراطية بإسرائيل.

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أردوغان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

نظم آلاف الإسرائيليين في القدس، اليوم الخميس، احتجاجا على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس "الشاباك"، متهمين إياه بممارسات غير ديمقراطية ومواصلة الحرب في قطاع غزة.

مظاهرات في إسرائيل رفضا لإقالة رئيس الشاباك 

وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بممارسات غير ديمقراطية ومواصلة الحرب في قطاع غزة، متجاهلا مصير الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في القطاع المحاصر.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتدت على يائير غولان زعيم حزب الديمقراطيين المعارض خلال مظاهرة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس.

 

كما أدان عدد من السياسيين الإسرائيليين الاعتداءات التي نفذتها قوات الشرطة الإسرائيلية بحق المتظاهرين المناهضين لعودة الحرب على غزة وإقالة رئيس جهاز "الشاباك".

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رئيس الشاباك نتنياهو إسرائيل غزة

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