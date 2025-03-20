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خارج الحدود

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحقق مع رئيس الشاباك السابق بسبب تهديد نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت  القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الشرطة تحقق مع رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان للاشتباه بتوجيهه تهديدا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

التحقيق مع رئيس الشاباك السابق 

ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الشاباك السابق: “إذا عمل نتنياهو ضد القانون سأكشف كل ما أعرفه وسأقول كل ما رأيته وسمعته في جلساتنا المنفردة”.

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وطالب رئيس الشاباك السابق بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وفي السياق ذاته ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "لم يسبق بتاريخ إسرائيل أن هدد رئيس سابق لجهاز أمني رئيس وزراء في منصبه وابتزه على الهواء مباشرة".

نتنياهو يهاجم رئيس الشاباك السابق 

وقال  نتنياهو: "هذه جريمة تضاف إلى حملة كاملة من الابتزاز والتهديد يقودها رئيس الشاباك الحالي، بهدف منعي من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح جهاز الشاباك بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر 2023".

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رئيس الشاباك نتنياهو غزة إسرائيل

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